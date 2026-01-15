Um dos principais patrocinadores da Associação do Futebol Argentino (AFA) decidiu interromper os pagamentos que vêm sendo feitos. Ocorre que estas transferências se dão por meio de intermediários, e a empresa Socios.com não só quer uma mudança no formato como exige uma auditoria completa nos repasses desde 2021 e a renúncia do presidente Claudio "Chiqui" Tapia.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A informação foi revelada pelo jornal argentino La Nación, que teve acesso a documentos enviados pela empresa com sede em Malta à Argentina. A plataforma de engajamento de fãs via blockchain Socios.com afirma ter transferido mais de US$ 9 milhões ao futebol argentino nos últimos anos. Contudo, apenas uma fração desse valor teria chegado diretamente às contas da AFA: US$ 480 mil. O restante teria sido canalizado por meio de empresas intermediárias, muitas delas registradas fora da Argentina.

De acordo com a reportagem, a Socios.com comunicou formalmente que não realizará novos repasses a intermediários, como a Tourprodenter LLC. Ela informou que qualquer pagamento futuro deverá ser feito exclusivamente de forma direta à AFA, que é a detentora dos direitos comerciais envolvidos no contrato de patrocínio. Em manifestação pública no LinkedIn, o CEO da Socios.com, Alexandre Dreyfus, adotou um tom duro ao justificar a decisão.

continua após a publicidade

- Nós nos recusamos a continuar financiando entidades offshore que não nos prestaram nenhum serviço. Exigimos uma auditoria completa e solicitamos que os pagamentos futuros sejam feitos diretamente à AFA - bradou o CEO.

A empresa sustenta que as entidades intermediárias citadas nunca prestaram serviços à Socios.com, tampouco participaram da negociação dos acordos comerciais com a AFA. Entre as companhias mencionadas na documentação estão Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (Espanha) e a já citada Tourprodenter LLC (Flórida).

continua após a publicidade

No mesmo posicionamento, Dreyfus convocou outros patrocinadores da entidade a adotarem uma postura semelhante.

- Precisamos agir coletivamente para garantir que os recursos sejam destinados a quem realmente são: ao esporte e à instituição. Devemos fazer isso no interesse dos torcedores, da Seleção e da integridade da indústria do futebol - afirmou.

Mais adiante na reportagem argentina, a empresa cobra a saída de Tapia do cargo.

- Diante da gravidade das denúncias e de sua proximidade com a Copa do Mundo nos Estados Unidos, acreditamos firmemente que seria do melhor interesse da AFA, da seleção, de seus torcedores e de seus patrocinadores que o atual presidente e a direção deem um passo ao lado, sejam suspensos ou renunciem. Isso permitiria que a Seleção se prepare e compita livre de distrações, protegeria a marca AFA e possibilitaria que qualquer investigação avance sem pressão institucional - diz o trecho.

A AFA não respondeu às acusações.