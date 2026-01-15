O Red Bull Bragantino anunciou uma nova parceria comercial com a Farmina Pet Foods, empresa do setor de nutrição para cães e gatos. O acordo prevê a exposição da marca N&D, uma das linhas da companhia, dentro do número das camisas utilizadas pela equipe profissional masculina ao longo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo o clube, a parceria envolve uma empresa que mantém operação industrial em Bragança Paulista, o que reforçaria a conexão regional entre clube e torcida. No anúncio oficial, o CEO empresa, Angelo Russo, comentou o início da parceria com o clube.

- Para a Farmina Pet Foods, é uma grande satisfação iniciar essa parceria com o Red Bull Bragantino, um clube moderno, inovador e conectado à sua comunidade. Bragança Paulista tem um papel central na nossa história no Brasil, pois é aqui que está localizada nossa fábrica, responsável por abastecer todo o mercado nacional e a América Latina - destacou, antes de concluir:

continua após a publicidade

- Estar presente no uniforme do clube da cidade reforça nosso compromisso de longo prazo com a região e com valores de excelência, performance e cuidado, que também norteiam a nossa marca;

Já o CEO do Red Bull Bragantino, André Rocha, observou o alinhamento entre as partes e o perfil do novo patrocinador.

- É com grande satisfação que estamos celebrando esse acordo com a Farmina, uma empresa com valores alinhados aos nossos, compromisso com a qualidade e inovação e uma linda história de crescimento - afirmou. E finalizou:

continua após a publicidade

- Fico ainda mais feliz pelo fato da empresa, de origem italiana e relevância internacional, estar baseada em Bragança Paulista, reforçando nosso compromisso de apoio ao desenvolvimento da nossa comunidade. Estou ansioso pelas grandes ativações que estão por vir.

Estreia

A estreia do novo patrocinador do Red Bull Bragantino acontece nesta quinta-feira (15), contra o Corinthians.