Lance! Biz

Red Bull Bragantino anuncia patrocínio de empresa nutrição para pets

Clube paulista firmou contrato com empresa com operação na própria cidade

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
18:49
(Foto: Leonardo Roveroni/Red Bull Bragantino)
imagem cameraBragantino busca novas parcerias e aportes fora de campo
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Red Bull Bragantino anunciou uma nova parceria comercial com a Farmina Pet Foods, empresa do setor de nutrição para cães e gatos. O acordo prevê a exposição da marca N&D, uma das linhas da companhia, dentro do número das camisas utilizadas pela equipe profissional masculina ao longo de 2026.

Segundo o clube, a parceria envolve uma empresa que mantém operação industrial em Bragança Paulista, o que reforçaria a conexão regional entre clube e torcida. No anúncio oficial, o CEO empresa, Angelo Russo, comentou o início da parceria com o clube.

- Para a Farmina Pet Foods, é uma grande satisfação iniciar essa parceria com o Red Bull Bragantino, um clube moderno, inovador e conectado à sua comunidade. Bragança Paulista tem um papel central na nossa história no Brasil, pois é aqui que está localizada nossa fábrica, responsável por abastecer todo o mercado nacional e a América Latina - destacou, antes de concluir:

- Estar presente no uniforme do clube da cidade reforça nosso compromisso de longo prazo com a região e com valores de excelência, performance e cuidado, que também norteiam a nossa marca;

Já o CEO do Red Bull Bragantino, André Rocha, observou o alinhamento entre as partes e o perfil do novo patrocinador.

- É com grande satisfação que estamos celebrando esse acordo com a Farmina, uma empresa com valores alinhados aos nossos, compromisso com a qualidade e inovação e uma linda história de crescimento - afirmou. E finalizou:

- Fico ainda mais feliz pelo fato da empresa, de origem italiana e relevância internacional, estar baseada em Bragança Paulista, reforçando nosso compromisso de apoio ao desenvolvimento da nossa comunidade. Estou ansioso pelas grandes ativações que estão por vir.

Estreia

A estreia do novo patrocinador do Red Bull Bragantino acontece nesta quinta-feira (15), contra o Corinthians.

Jogadores do Bragantino comemoram gol contra o Vitória (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
Red Bull Bragantino anuncia patrocínio de empresa nutrição para pets (Foto: Joisel Amaral/AGIF/)

