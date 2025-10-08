menu hamburguer
Fora de Campo

Cazé TV fecha com novo patrocinador para a Copa do Mundo

Canal irá transmitir torneio pelo Youtube

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/10/2025
20:48
CazéTV
imagem cameraCazé TV terá Ifood como parceiro para a próxima Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
A Cazé TV fechou com o patrocinador master para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do IFood. A marca anuncia sua volta à maior competição do futebol do mundo, que acontece de 8 de junho a 3 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A parceria promete trazer entretenimento, inovação e conveniência aos brasileiros em um dos momentos de maior paixão do público. Com descontos exclusivos, ativações especiais e experiências memoráveis para os consumidores durante o período do torneio mundial.

- O iFood tem o DNA inovador: testamos, aprendemos e evoluímos o tempo todo. Quando um projeto dá certo, entendemos bem quando é o momento de aprimorar e seguir junto, como é o caso da CazéTV. Já são três anos de parceria, em que entregamos ao público muitos benefícios e entretenimento para os brasileiros. A Copa, que é um campeonato que tem um gosto especial para o mundo,foi onde a parceria realmente começou, com resultados grandiosos até aqui. É uma sensação única para quem esteve lá desde o início apostando numa forma inovadora de acompanhar os jogos, estar novamente compartilhando esse momento que é parte da cultura brasileira - afirma Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood.

Parceria de sucesso com a Cazé TV

Em 2022, o iFood identificou na CazéTV uma oportunidade para se conectar com o público de maneira autêntica e criativa, destacando a praticidade da marca e alavancando a audiência das transmissões no YouTube.

Em 2023, a parceria foi ampliada para a Copa do Mundo Feminina, com conteúdo ao vivo no app do iFood, em parceria com o Méqui. A campanha “Audience Delivery” rendeu prêmios no Cannes Lions 2024, com Ouro, Prata e Bronze em diferentes categorias. O iFood também inovou nos Jogos Olímpicos de 2024, ao realizar um delivery inusitado: entregou Defante, Bolívia e Menina Veneno do Brasil diretamente em Paris, reforçando mais uma vez sua capacidade de surpreender e inovar em todos os momentos.

Em 2025, a marca seguiu com o streaming para a transmissão da maior competição de Copa do Mundo de Clubes da história, que ocorreu em julho deste ano, nos Estados Unidos.

Taça da Copa do Mundo, que será transmitida pela Cazé TV (Foto: Fernando Soutello/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

