Cazé TV fecha com novo patrocinador para a Copa do Mundo

A Cazé TV fechou com o patrocinador master para as transmissões da Copa do Mundo de 2026. Trata-se do IFood. A marca anuncia sua volta à maior competição do futebol do mundo, que acontece de 8 de junho a 3 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A parceria promete trazer entretenimento, inovação e conveniência aos brasileiros em um dos momentos de maior paixão do público. Com descontos exclusivos, ativações especiais e experiências memoráveis para os consumidores durante o período do torneio mundial.

- O iFood tem o DNA inovador: testamos, aprendemos e evoluímos o tempo todo. Quando um projeto dá certo, entendemos bem quando é o momento de aprimorar e seguir junto, como é o caso da CazéTV. Já são três anos de parceria, em que entregamos ao público muitos benefícios e entretenimento para os brasileiros. A Copa, que é um campeonato que tem um gosto especial para o mundo,foi onde a parceria realmente começou, com resultados grandiosos até aqui. É uma sensação única para quem esteve lá desde o início apostando numa forma inovadora de acompanhar os jogos, estar novamente compartilhando esse momento que é parte da cultura brasileira - afirma Ana Gabriela Lopes, CMO do iFood.

Parceria de sucesso com a Cazé TV

Em 2022, o iFood identificou na CazéTV uma oportunidade para se conectar com o público de maneira autêntica e criativa, destacando a praticidade da marca e alavancando a audiência das transmissões no YouTube.

Em 2023, a parceria foi ampliada para a Copa do Mundo Feminina, com conteúdo ao vivo no app do iFood, em parceria com o Méqui. A campanha “Audience Delivery” rendeu prêmios no Cannes Lions 2024, com Ouro, Prata e Bronze em diferentes categorias. O iFood também inovou nos Jogos Olímpicos de 2024, ao realizar um delivery inusitado: entregou Defante, Bolívia e Menina Veneno do Brasil diretamente em Paris, reforçando mais uma vez sua capacidade de surpreender e inovar em todos os momentos.

Em 2025, a marca seguiu com o streaming para a transmissão da maior competição de Copa do Mundo de Clubes da história, que ocorreu em julho deste ano, nos Estados Unidos.