Corinthians anuncia parceria para organizar finanças do clube

Uma tentativa de solução externa. O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira, uma parceria com a plataforma de gestão de despesas SAP Concur. O clube entende que é um avanço para os "processos internos do clube, reforçando o compromisso com eficiência, transparência e governança".

Em nota oficial, o Corinthians também projeta o "aprimoramento estruturado da área financeira do clube, com foco especial no controle de despesas internas." O clube entende que a tecnologia deve contribuir. Vale lembrar que a dívida do Timão já chega a R$ 2,7 bilhões.

- Estamos comprometidos em tornar o Corinthians cada vez mais eficiente, transparente e preparado para o futuro - garantiu o presidente do Timão, Osmar Stabile. E completou:

- A adoção da solução da SAP é um passo importante na evolução da nossa gestão financeira e no fortalecimento institucional do clube.

Denis Tassitano, vice-presidente da SAP Concur para América Latina e Caribe, também celebrou a parceria.

- Estamos animados em apoiar o Corinthians nessa importante jornada de transformação digital e aprimoramento dos processos de governança e gestão de despesas, com transparência e eficiência - afirmou o dirigente.

Clube atrasa pagamento da primeira parcela do 13º de funcionários

O Corinthians está com o 13º salário de funcionários CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) do Parque São Jorge atrasado. Em nota, o clube afirmou que "lamenta o caso" e que está tomando providências para regularizar a situação. O LANCE! apurou que a expectativa é quitar os valores até a próxima sexta. O clube avalia recorrer a um empréstimo e antecipar uma cota da Liga Forte União (LFU) para aliviar dívidas.

