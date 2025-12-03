Real Madrid anuncia negócio para gerar R$ 7 bilhões; entenda

O clube mais vencedor do mundo investe também fora de campo. O Real Madrid e a Comunidade de Madri assinaram um protocolo de colaboração para a criação do Madrid Innovation District (MID). Trata-se um novo polo de tecnologia e inovação que será instalado nos terrenos da Ciudad Real Madrid. De acordo com análise da consultoria PwC, o empreendimento deve criar mais de 23 mil empregos anuais e gerar € 1,2 bilhão por ano ao PIB regional. Na conversão atual, R$ 7,43 bilhões. A data do início das obras não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O projeto vai abranger cerca de 85 dos 120 hectares disponíveis na Cidade Real Madrid - espaço do centro de treinamento da equipe. Ou seja: uma área de 850 mil m². Pelo projeto, haverá empresas, instituições, centros de pesquisa, atletas, empreendedores e cidadãos, visando promover inovação, conhecimento e desenvolvimento tecnológico.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Tal plano inclui a instalação de companhias de tecnologia, centros de pesquisa, espaços de educação focados em competências digitais, inteligência artificial e ciência de dados. Além de infraestrutura prevista para startups e programas de incubação e aceleração de projetos de inovação.

continua após a publicidade

O MID será posicionado como um hub internacional de tecnologia e inovação. A ideia do clube é atrair investimentos, talentos e transformações estruturais. A ambição - conforme se ilustra na parceria clube-governo - é fazer da capital espanhola referência global nesse segmento.

Apesar de 'crise', Xabi Alonso tem respaldo, diz jornal

O Real Madrid mantém a confiança no treinador Xabi Alonso antes da visita ao Athletic Bilbao, no Estádio de San Mamés, marcada para esta quarta-feira (3), pela 19ª rodada de La Liga. Segundo o jornal espanhol "Marca", apesar dos recentes resultados instáveis na liga, o jogo é encarado pelo clube como uma oportunidade de recuperação, e não como um ultimato para o técnico espanhol.

continua após a publicidade