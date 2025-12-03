Relatório da LaLiga aponta lucro bilionário; confira

No azul. E bastante no azul. A LaLiga fechou a temporada 2024/25 com lucro líquido de € 6,2 milhões e manteve sua cifra de negócios na casa dos € 2,017 bilhões, segundo dados financeiros revelados pelo portal espanhol Palco23. O resultado reverte o prejuízo de € 5,2 milhões anotado no ciclo anterior.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A principal fonte de receita da LaLiga continuou sendo os direitos de transmissão, que chegaram a € 1,87 bilhão. Tal montante significa estabilidade na comparação comparação mais recente, já que o valor relativo a 2023/2024 havia sido de € 1,85 bilhão. Deste total, € 1,12 bilhão foi gerado no mercado doméstico e € 748 milhões foram obtidos pela comercialização internacional.

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

Nem tudo são flores

A área comercial apresentou retração. Patrocínios e licenciamento somaram cerca de € 130 milhões, que significa uma queda próxima de 20% em relação ao período anterior. A distribuição geográfica mostra predominância do continente americano, responsável por € 61 milhões. A Espanha respondeu por € 28,1 milhões, enquanto a Europa como um todo gerou € 20,4 milhões. A LaLiga também registrou receitas em Ásia-Oceania (pouco mais de € 12 milhões) e na região do Oriente Médio-Norte da África (€ 6,4 milhões).

continua após a publicidade

Apesar de reduzir despesas, o endividamento da LaLiga segue elevado. O ciclo encerrou com € 710,4 milhões em passivos circulantes e € 1,788 bilhão em passivos não circulantes. Desse total, € 1,757 bilhão está ligado a um acordo de longo prazo com o fundo CVC Capital Partners. O relatório aponta ainda dívidas com instituições financeiras superiores a € 5,8 bilhões.

Valor astronômico em direitos de TV

A LaLiga arrecadará um valor bilionário com a comercialização dos direitos audiovisuais na Espanha no próximo ciclo (2027/28 até 2031/32). Na última sexta-feira (28), a liga anunciou a conclusão do processo de licitação, tendo a empresa de telecomunicações Telefónica e a plataforma de streaming DAZN como as vencedoras.

continua após a publicidade