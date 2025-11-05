Tottenham e patrocinador histórico mudam parceria; entenda

O Tottenham anunciou que a seguradora AIA, patrocinadora máster do clube desde 2013, deixará de estampar a logomarca na camisa do uniforme de jogo da equipe a partir de julho de 2027. A parceria, que rende cerca de £ 40 milhões por temporada ao clube atualmente, vai se transformar num contrato de cinco anos até 2032. Mas a companhia asiática terá espaço nas roupas de treino do clube londrino.

Pelo novo acordo, a empresa continuará presente também nas vestimentas da comissão técnica e em painéis de LED do Tottenham Hotspur Stadium. A empresa também seguirá participando de campanhas de marketing com os times masculino e feminino do clube. De todo modo, o clube terá praticamente um ano e meio para buscar um novo parceiro que queira ocupar o espaço principal da camisa de jogos.

- Durante nossa parceria de longo prazo até agora, Tottenham Hotspur e AIA fizeram história juntos. Ambas as marcas tiveram um crescimento significativo enquanto compartilhamos momentos inesquecíveis dentro e fora de campo, incluindo alguns dos eventos mais importantes da história do nosso clube - explicou o diretor de receitas do Tottenham, Ryan Norys, que emendou:

- Estamos incrivelmente empolgados com o próximo capítulo de uma parceria especial que verá nossas duas marcas globalmente reconhecidas permanecerem sinônimas uma da outra por muitos anos.

Com origem em Hong Kong, a companhia de seguros de vida esteve com o Tottenham, inclusive, na final da Champions League de 2018-2019. A visibilidade na Ásia contava com a parceria do atacante sul-coreano Son Heung-Min, que defendeu o Tottenham por dez temporadas inteiras e, este ano, se transferiu para o Los Angeles FC (EUA).

- A evolução de nossa parceria reflete nossa crença compartilhada no poder do esporte para inspirar uma vida mais saudável e o desenvolvimento pessoal. A Ásia é a região com a maior base de fãs da Premier League e, à medida que entramos no próximo capítulo de nossa colaboração, seguimos comprometidos em fortalecer essa conexão - completou o diretor de marketing do grupo AIA, Stuart Spencer.