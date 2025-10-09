Um encontro entre gigantes. A empresa de tecnologia Google assinou contrato com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles, em 2028. A parceria faz da empresa estadunidense fornecedora de serviços de nuvem e inteligência artificial (IA) das competições - seja nos bastidores ou para o público. A Reuters pulicou originalmente.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Google Cloud será o provedor oficial de nuvem para LA28, com aplicativos corporativos usados em tarefas de planejamento e logística. Já o Search e o Gemini, plataforma de IA para consumidores do Google, serão aperfeiçoados de olho nas competições.

- Esta parceria é um testemunho do nosso compromisso com a inovação e com a entrega de Jogos tecnologicamente avançados, envolventes e digitalmente acessíveis quando recebermos o mundo em 2028. A suíte de produtos e ferramentas do Google apoiará nossa visão de elevar a experiência de atletas, fãs e trabalhadores, tornando mais fácil para os participantes navegar pelos locais, compartilhar suas experiências e se manter informados em tempo real - afirmou Casey Wasserman, presidente da LA28.

continua após a publicidade

Google na TV

A parceria engloba também a emissora de televisão NBCUniversal na transmissão dos eventos. As ferramentas do Goggle citadas acima vão aparecer na programação do canal, que vai fornecer clipes em formato curto para o YouTube.

- Com ferramentas como o Gemini e novos recursos de busca do Google, como o AI Mode, é mais fácil do que nunca para as pessoas encontrarem as informações que procuram, não importa o quão simples ou complexas. Nossa parceria com LA28, Team USA e NBCUniversal amplia nossa colaboração bem-sucedida do último verão, tornando os Jogos Olímpicos e Paralímpicos mais pessoais e interativos para os fãs com a ajuda da IA - adicionou Marvin Chow, vice-presidente de marketing do Google.

continua após a publicidade

E a parceria não se encerra nos Estados Unidos. Já está acordado que ficará em vigor para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, no ano que vem.

Estrela da NBA, Curry fecha parceria com Google para IA

Além da bola na cesta. Um dos principais jogadores da NBA, Stephen Curry fechou uma parceria com o Google para ajudar a desenvolver linhas de produção da gigante de tecnologia. O armador será consultor de desempenho da empresa e vai fornecer a perspectiva esportiva para produtos das áreas de hardware e software. E ainda vai usar inteligência artificial (IA) para melhorar seu desempenho em quadra.