A NBA tem uma nova parceira comercial. A CeraVe, marca de produtos dermatológicos, acertou um contrato plurianual com a principal liga de basquete do planeta. Oficialmente, a empresa ganha o status de "Parceira Oficial de Cuidados com a Pele" do basquete norte-americano. O tempo exato de duração do acordo não foi divulgado.

- Na CeraVe, estamos absolutamente entusiasmados em unir forças com a NBA porque, assim como eles, acreditamos em defender o desempenho e o bem-estar. Nossa missão central é tornar o cuidado eficaz, desenvolvido por dermatologistas, acessível a todos - destacou Esther Garcia, gerente-geral da CeraVe nos EUA. E completou:

- Nossa parceria com a NBA é uma oportunidade empolgante de alcançar um público verdadeiramente incomparável - apaixonado, engajado, incrivelmente diverso e que realmente valoriza o desempenho, especialmente quando se trata da barreira cutânea, da cabeça aos pés - elogiou.

Pelo lado da liga, o negócio também foi celebrado. Paolo Pastore, vice-presidente de Desenvolvimento Global de Negócios, projeta experiências diferentes para os fãs a partir do acordo anunciado.

- Esta parceria reflete o compromisso da NBA em expandir suas ofertas de estilo de vida e bem-estar. Como nossa Parceira Oficial de Cuidados com a Pele, a CeraVe traz especialização confiável e uma abordagem de marketing inovadora que ajuda a aproximar a experiência da NBA dos fãs, onde quer que estejam - observou Pastore.

Anthony Davis

A campanha será estrelada por Anthony Davis, ala-pivô de 32 anos que, atualmente, defende o Dallas Mavericks. Com a campanha de nome "Head of CeraVe" - em tradução livre, "Cabeça de CeraVe" -, a empresa tem presença acordada em eventos como a NBA Cup, o All-Star Game Weekend, a Summer League e no NBA 2K26.