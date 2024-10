Caso Raniele: entenda ação do Cuiabá contra o Corinthians e o que pode acontecer

O time mato-grossense, então, entrou com uma ação no CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) cobrando, não somente a parcela em atraso, mas o valor total do atleta. Isso porque o contrato assinado entre os dois clubes previa que, se o Corinthians atrasasse o pagamento, ele teria que pagar uma multa de 30% sobre o valor da parcela atrasada e "perderia" o direito ao parcelamento, ou seja, teria que quitar todas as parcelas restantes no ato.