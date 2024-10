Tropeço do Corinthians contra o Racing faz SBT ultrapassar Globo; veja

SBT ultrapassou a Globo com a transmissão de Corinthians x Racing (Foto: Arte/L!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 06:20 • São Paulo (SP)

O tropeço do Corinthians contra o Racing, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, rendeu bons números ao SBT. A emissora paulista alcançou a liderança dos índices de audiência, deixando a Globo para trás. A partida terminou empatada em 2 a 2 na Neo Química Arena.

Enquanto exibia a novela "Mania de Você", a Globo liderou os índices de audiência, mesmo com a bola rolando no primeiro tempo do jogo. Contudo, o SBT assumiu a ponta nos últimos 20 minutos de jogo, quando a emissora carioca transmitia a série "As Aventuras de José e Durval".

Por volta de 23h10, o SBT assumiu a liderança, com 12,4 pontos de audiência, contra 11,9 da Globo. Os números são referentes à cidade de São Paulo. Durante os 90 minutos, a detentora dos direitos de transmissão da Sul-Americana marcou 11,2 pontos, contra 16,5 da concorrente.

- Você está ligado aqui no SBT, valeu pela companhia e pela audiência. Semana que vem tem mais. Todo mundo aqui semana que vem, porque é o jogo de volta - agradeceu o narrador Cléber Machado.

Próximos compromissos do Corinthians

O jogo de volta ocorre daqui uma semana, no El Cilindro. Antes, o time paulista volta a campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, a equipe de Ramón Díaz foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil, pelo Flamengo.

No Brasileirão, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento, na 17ª posição, com 32 pontos.

Cléber Machado narrou o empate entre Corinthians e Racing-ARG (Foto: Divulgação/SBT)