Com participação de Vini Jr, Paulistão renova com patrocinador

O Paulistão terá novamente a Clear presente no futebol brasileiro com a confirmação da renovação como patrocinadora oficial do campeonato de 2025. O novo acordo é parte da estratégia da marca para reforçar seu posicionamento no território do futebol e impactar ainda mais o público jovem. O reforço de peso agora é Vini Jr, craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid, que se juntou à marca recentemente.

O produto tem um novo rótulo - uma variante especial para cabelos crespos e cacheados, denominada “Hidratação Campeã”. Ao lado de Vini, o astro norueguês Erling Haaland, do Manchester City, também se tornou embaixador da marca no último ano, que já contava com Cristiano Ronaldo.

Assim como em 2024, Clear estará também na CazéTV, que transmite o campeonato no YouTube, através de inserções e branded contents. A presença de Clear no Paulistão será novamente potencializada por ações com criadores de conteúdos a partir de um casting que tem o objetivo de atingir e fidelizar o público mais jovem.

Clear promete ainda entrar em campo e também nas arquibancadas dos estádios - assim como fez em 2024, a marca tem planos para realizar ações em diferentes estádios durante o campeonato estadual. Na 9ª rodada, durante o clássico entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, a marca voltará a protagonizar uma ação interativa durante o intervalo da partida, na qual demonstrará a ação de Clear Men contra a caspa direto do campo.

Já na rodada seguinte, no clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, a ativação será nas arquibancadas e contará com a participação surpresa de alguns torcedores. Além do tradicional tapete que cobre o centro do campo, com mensagens-chave da marca, Clear detém também propriedades de LED reativo nas placas de campo, nas quais os textos mudam de acordo com o jogo. A Speakeasy Knowledge Brokers assina as ações como hub de criação.

No ano passado, Clear protagonizou ativações como uma demonstração da eficiência do produto ao retirar do campo mais de 1.500 pontos que simulavam a caspa, em pleno gramado da Neo Química Arena, no jogo entre Corinthians x São Paulo, além de implementar uma barbearia diretamente do gramado do MorumBIS para torcedores são-paulinos assistirem ao jogo ao lado de ídolos. Outra propriedade que a marca terá neste Paulistão 2025 será a premiação ao melhor goleiro do torneio, associando o craque da posição à alta performance e a segurança de Clear Men no couro cabeludo. Na última edição, Clear entregou o troféu a João Paulo, do Santos.

- Estar no Paulistão novamente faz parte da nossa estratégia de nos aproximarmos de um público que se engaja com esporte, performance e com conteúdos autênticos. É um caminho que se mostra muito poderoso para atingirmos o nosso consumidor final com mensagens engajadoras para uma categoria que o homem ainda é pouco conectado. Queremos mostrar que Clear Men não é apenas o shampoo número 1 anticaspa, mas sim a melhor solução diária para todas as necessidades do homem. E através de embaixadores, ações em estádios e conteúdos na CazéTV, conseguimos levar essa mensagem de forma muito assertiva, engajadora e direcionada - explicou Carla Forte, gerente de marketing de Clear.