Reforços do Santos destacam briga por posição e miram estreia do Paulistão

O Santos apresentou dois reforços para a próxima temporada. Nesta terça-feira (14), os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão foram apresentados como novos jogadores do Peixe. A estreia do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista será na quinta-feira (16), diante do Mirassol. Os atletas responderam se tem condições de atuar no confronto.

Mercado da Bola: Santos apresenta oficialmente dois reforços para a defesa

— Eu estou bem fisicamente, eu estou me esforçando para me adaptar o mais rápido possível ao grupo, ao jeito que Pedro Caixinha gosta de jogar e estou à disposição, aí vai depender dele. Eu estou 100% e sempre vou dar o meu melhor para ajudar a equipe — disse Zé Ivaldo.

— Eu também estou 100%, eu tive alguns treinos na academia para fortalecer algumas partes, mas estou à disposição do professor Pedro Caixinha, feliz e honrado para poder estrear e ajudar o Santos — respondeu Luisão.

Zé Ivaldo já treinou com o elenco santista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Como foi o 2024 dos reforços?

Zé Ivaldo, de 27 anos, jogou pelo Cruzeiro na última temporada. O zagueiro era titular abosulto da equipe sob o comando de Fernando Seabra, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Fernando Diniz, na reta final do Brasileirão. O jogador foi emprestado por um ano ao Santos.

Luisão, de 21 anos, jogou sua primeira temporada entre os profissionais do Novorizontino, nos outros anos defendeu o time sub-20. O zagueiro foi um dos pilares da campanha que levou a equipe ao quinto lugar da Série B.

Disputa na zaga

Atualmente, o Santos conta com mais três jogadores para a posição: João Basso, Gil e Luan Peres. Destaque da última temporada, Jair foi envolvido na troca do Peixe com o Botafogo pelo atacante Tiquinho Soares.

Pedro Caixinha, treinador do Peixe, terá a missão de montar uma nova dupla de zaga para a equipe neste retorno do clube para a primeira divisão do futebol brasileiro. Os reforços do Santos falaram sobre a disputa por posição.

— Será uma disputa saudável, o professor Pedro Caixinha deixou bem claro que a rivalidade será entre nós, mas com respeito. Quem ele escolher para se titular, o outro terá que se preparar e treinar mais ainda porque o calendário é longo e todos terão oportunidades - disse Zé Ivaldo.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Vamos todos nos respeitar. Esse grupo é bom de treinar, todos nos incentivamos. Vamos ficar à disposição de Pedro Caixinha, para na hora que chegar a oportunidade, fazemos o nosso melhor e ajudar o Santos — afirmou Luisão.