Cabe no futebol brasileiro? Veja o salário milionário de Müller no Bayern

A trajetória de Thomas Müller no Bayern de Munique está chegando ao fim. Após 25 anos defendendo o clube bávaro, o meia decidiu não renovar seu contrato, que se encerra no meio do ano, e vai deixar a equipe após a disputa do Mundial de Clubes.



Com isso, o futuro do atlet virou pauta no mercado da bola. Segundo o jornal alemão Bild, o Internacional seria um dos interessados em contar com o craque. No entanto, fontes ligadas ao Colorado negaram qualquer negociação ao Lance!, e apontaram que a questão financeira torna a contratação praticamente inviável.

💸 Quanto ganha Thomas Müller?

De acordo com o site Capology, o salário atual de Thomas Müller no Bayern de Munique é de € 15 milhões por ano. Com a atual cotação do euro, o jogador recebe os seguintes valores:

💰 R$ 100,2 milhões por ano

💰 R$ 8,35 milhões por mês

💰 R$ 1,92 milhão por semana

💰 R$ 274 mil por dia

É uma cifra muito acima da realidade do futebol brasileiro. No Internacional, por exemplo, os principais salários não passam de R$ 2 milhões mensais. Ou seja, Müller ganha, no mínimo, quatro vezes mais do que qualquer atleta colorado.

🏆 Uma lenda do Bayern

Thomas Müller é o maior jogador da história do Bayern em número de partidas: 724 jogos disputados, com 33 títulos conquistados, incluindo duas Champions League, 12 Bundesligas e seis Copas da Alemanha. Apesar do currículo brilhante, o meia teve participação limitada na atual temporada: foram 34 jogos, cinco gols e cinco assistências, com média de apenas 37 minutos por partida.

