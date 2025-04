Bruno Henrique: veja diferença entre salário e lucro de apostas no suposto esquema

A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por um possível envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas. O caso veio à tona na última terça-feira (16), e de acordo com as investigações, o jogador forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores. Confira com o Lance! a diferença entre o lucro das apostas com o salário do jogador.

As autoridades apontam que dez pessoas estariam envolvidas no esquema. Dos investigados três são da própria família do atleta. Tratam-se de Wander Nunes Pinto Júnior, irmão do atleta, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador.

Até o momento, apenas os valores das apostas dos familiares foram revelados. As investigações apontam um lucro de R$ 3.324,43 nas operações. O montante total chega a R$ 4.967,01. Determinado valor se torna irrisório ao ser comparado com o salário de Bruno Henrique no Flamengo.

O atacante renovou o vínculo com o Rubro-negro no final da temporada de 2023. Na ocasião, as partes acordaram em assinar um contrato com um pagamento mensal de R$ 2 milhões. Assim, a quantia arrecada pela suposta aposta irregular dos familiares do atleta, é menor do que 1% do salário de Bruno Henrique, que é equivalente a R$ 20.000.

As apostas

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$ 500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

Troca de mensagens

Um dado crucial para a investigação do caso foi uma troca de mesagens encontrada no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior. O contato encontrado colocaria o jogador do Flamengo diretamente relacionado ao suposto esquema de apostas. Veja o trecho da conversa revelado pelo "Metrópoles".

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Próximos passos

O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva na última terça-feira (15). Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.