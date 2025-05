Após a partida contra o Central Córdoba, na Argentina, na quarta-feira (7), o Flamengo recebe a LDU no Maracanã. A partida, válida pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores, será no dia 15 de maio, às 21h30 (de Brasília). Para esse confronto, o ingresso mais barato (Setor Sul) custa R$ 80 (inteira).

Veja as informações da venda de ingressos para Flamengo x LDU

Para a partida pela Libertadores, o ingresso para o Setor Norte, ocupado, tradicionalmente, pelas torcidas organizadas, conta com bilhetes por R$ 100.

A venda de ingressos para sócios-torcedores do Flamengo começou às 14h desta segunda-feira, e vai escalonando conforme o plano de sócio. O público geral terá acesso na quarta, às 10h. A comercialização acontece por meio do site oficial rubro-negro e, a partir do dia 13, também nas bilheterias de venda físicas.

Flamengo recebe a LDU no Maracanã pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Torcida visitante

Os torcedores da LDU poderão comprar os ingressos a partir de quarta-feira. A torcida visitante ficará no Setor Sul, com cada ingresso no valor de R$ 80.

Veja os valores dos ingressos para Flamengo x LDU pela Libertadores

Norte (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Sul (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$20,00

- Nação Maraca 2: R$28,00

- Nação Maraca 3: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Flamengo)



- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00

Oeste inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$40,00

- Nação Maraca 2: R$56,00

- Nação Maraca 3: R$64,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00

Maracanã Mais (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$181,25

- Nação Maraca 2: R$223,75

- Nação Maraca 3: R$245,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)

Sul B (Visitante)

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)