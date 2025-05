Flamengo se reapresenta para jogo da Libertadores; trio está no departamento médico

Após a derrota para o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Flamengo se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5), visando a partida contra o Central Córdoba pela Libertadores. A partida será na quarta, às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Para esse confronto, três jogadores, que estão no departamento médico, são dúvidas: Cebolinha, Varela e Plata.

A assessoria de imprensa do clube carioca soltou uma nota atualizando as situações desses atletas. Cebolinha, que foi substituído na partida contra a Raposa por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, passará por um exame médico ainda nesta segunda-feira. Já Varela, que sofreu um pisão em um dos pés também na partida em Belo Horizonte, se reapresentou com dores na região e já iniciou tratamento.

Por fim, Plata, que nem sequer viajou para a partida do Brasileirão, apresentou boa evolução no quadro de dor no joelho direito. O equatoriano, no entanto, não tem presença confirmada contra o Central Córdoba.

Como foi o treino

Os jogadores que entraram em campo na partida contra o Cruzeiro realizaram atividades de recuperação na parte interna do Ninho do Urubu. O restante do elenco foi para o campo ao lado do técnico Filipe Luís.

Jogadores do Flamengo e Filipe Luís durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Situação do Flamengo na Libertadores

A equipe do técnico Filipe Luís está, neste momento, fora da zona de classificação para as oitavas de final. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Grupo C, com quatro pontos. A LDU é a segunda colocada, com cinco. O Central Córdoba lidera com sete pontos.

Após a partida fora de casa desta quarta, o Flamengo encerrará a sua campanha na fase de grupos com dois jogos no Maracanã. Os adversários serão LDU e Deportivo Táchira, respectivamente.

