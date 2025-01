Santos cancela evento de apresentação de Neymar no Pacaembu

O Santos cancelou a apresentação de Neymar, marcada para a próxima sexta-feira (31), no Pacaembu, em São Paulo. No entanto, deseja manter o evento na Vila Belmiro, com a presença dos torcedores do clube.

O planejamento inicial da diretoria alvinegra era apresentar o atacante nas duas praças, mas problemas burocráticos, que estão travando a saída de Neymar da Arábia Saudita, impedirão que o camisa 10 da Seleção Brasileira chegue a tempo em São Paulo. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Uol".

O Peixe aguarda a confirmação do voo de Neymar para oficializar a contratação do jogador nas redes sociais do clube, além de publicar os detalhes do evento de apresentação.

A tendência, por sua vez, é que o brasileiro deixe a Arábia Saudita nas próximas horas e chegue ao país na sexta-feira.

A estreia de Neymar deve ocorrer no duelo contra o Botafogo-SP, em casa, pela fase de grupos do Campeonato Paulista, no dia 5 de fevereiro. A data, inclusive, marca o aniversário de 33 anos do atacante.

Neymar durante aquecimento no Al Hilal, da Arábia Saudita (Foto: AFP)

Neymar no Santos

Após meses de negociações, o Neymar acertou a rescisão contratual com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e está livre no mercado para assinar com o Santos. As partes acordaram um contrato por seis meses, até a metade do ano, com a possibilidade de prorrogação.