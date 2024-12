Copa NBA 2024: onde assistir e horário da final entre Bucks x Thunder

Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder farão a final da Copa NBA, em Las Vegas, Estados Unidos, nesta terça-feira (17). As equipes vão brigar pelo título a partir das 22h30 (Horário de Brasília), na T-Mobile Arena, com transmissão do Prime Video, ESPN, Disney+ e League Pass da NBA.

O Bucks chega à decisão de maneira invicta. A equipe liderou o Grupo B do Leste com 100% de aproveitamento. O time de Giannis Antetokounmpo eliminou o Orlando Magic nas quartas e o Atlanta Hawks na semifinal, com grande atuação do grego.

Do outro lado, o Thunder também terminou a primeira fase na liderança de seu grupo, porém, sofreu uma derrota para o San Antônio Spurs. No mata-mata, o time levou a melhor sobre o Dallas Mavericks e o Houston Rockets.

Esta é a segunda edição da Copa NBA, que estreou no último ano com o título do Los Angeles Lakers. Todas as partidas disputadas na Copa também contam para a temporada regular da NBA 2024/2025, com exceção da final.

Milwaukee Bucks contra o Oklahoma City Thunder em março deste ano (Foto: Gary Dineen / AFP)

Saiba todos os detalhes sobre a final da Copa NBA entre Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder.

Final Copa NBA

Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder

🗓️ Data: 17 de dezembro de 2024, terça-feira

⏰ Horário: a partir das 22h30 (Horário de Brasília)

🌎 Local: T-Mobile Arena, Las Vegas, Estados Unidos

📺 Onde assistir: Prime Video, ESPN, Disney+ e League Pass da NBA