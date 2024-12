Copa da NBA: relembre as trajetórias de Bucks e Thunder no torneio

Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder decidem a segunda edição da Copa da NBA nesta terça-feira (17), às 22h30 (de Brasília), em jogo único na T-Mobile Arena, em Las Vegas. O torneio, que acontece paralelamente à temporada regular da liga de basquete norte-americana, estreou em 2023, com vitória do Los Angeles Lakers. A seguir, o Lance! relembra a trajetória dos finalistas de 2024.

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobre a Copa da NBA in loco a convite do Prime Video.

Milwaukee Bucks: "outro time" na Copa da NBA

O começo de temporada do Milwaukee Bucks foi muito abaixo das expectativas. Os torcedores ansiavam por ver a dupla dos astros Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard em ação. Apesar dos bons números dos seus dois principais atletas, a equipe iniciou a NBA 2023/2024 com duas vitórias e oito derrotas, e viu o técnico Doc Rivers ser detonado na imprensa americana.

No entanto, os Bucks já começaram a fase de grupos da Copa da NBA com ótima vitória. No dia 12 de novembro, Giannis liderou a equipe, que não contava com Lillard, ao triunfo por 99 a 85 contra os Raptors. O resultado foi o ponto de virada dos comandados de Doc Rivers. Agora, o recorde da temporada regular é de 14 vitórias e 11 derrotas, que colocam a franquia na 6ª colocação da Conferência Leste. E ainda mais impressionante é o aproveitamento de 100% contando apenas nas partidas válidas pela Copa.

Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard em ação (Foto: Logan Rieley / AFP)

Após o triunfo contra os Raptors, os Bucks venceram Pacers, Heat e Pistons pela fase de grupos da Copa da NBA. No mata-mata, conseguiu vitórias em partidas complicadas contra Orlando Magic, nas quartas de final, e Atlanta Hawks, na semifinal. Além da ótima fase, o retorno de Khris Middleton após lesão grave deixa os torcedores esperançosos contra o OKC. Depois de passar por cirurgias nos dois joelhos durante as férias, o ala voltou a atuar nas últimas quatro partidas, sem tanto destaque.

Resultados do Milwaukee Bucks na Copa da NBA

Bucks 99 x 85 Raptors - 12 de novembro - Fiserv Forum, Milwaukee

Bucks 129 x 117 Pacers - 22 de novembro - Fiserv Forum, Milwaukee

Bucks 106 x 103 Heat - 26 de novembro - Kaseya Center, Miami

Bucks 128 x 107 Pistons - 3 de dezembro - Little Caesars Arena, Detroit

Bucks 114 x 109 Magic - 10 de dezembro - Fiserv Forum, Milwaukee

Bucks 110 x 102 Hawks - 14 de dezembro - T-Mobile Arena, Las Vegas

Oklahoma City Thunder: dominante desde o início

Desde a temporada passada é missão muito difícil vencer o Oklahoma City Thunder. A equipe liderou a Conferência Oeste na NBA 2023/24, desempenho repetido até agora na atual edição da liga. Por outro lado, a Copa da NBA é a chance de esse jovem elenco confirmar a ótima fase com título. Na última temporada, o OKC sequer se classificou para o mata-mata do torneio. Já nos playoffs da NBA, foi eliminado na semifinal de conferência pelo Dallas Mavericks.

Liderado pelo canadense Shai Gilgeous-Alexander, de 26 anos, o Thunder soma 20 vitórias e apenas cinco derrotas na atual temporada. Um dos tropeços aconteceu na fase de grupos da Copa da NBA, por 110 a 104 contra o San Antonio Spurs. No resto das partidas, total dominância do OKC, inclusive no mata-mata.

Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander em ação (Foto: David Dow / AFP)

Os comandados do treinador Mark Daigneault chegaram à final da Copa com mais tranquilidade que o Bucks. A equipe superou Dallas Mavericks, carrasco da temporada anterior, e Houston Rockets, aplicando pelo menos 14 pontos de vantagem nos dois duelos.

Resultados do Oklahoma City Thunder na Copa da NBA

OKC 99 x 83 Suns - 15 de novembro - Paycom Center, Oklahoma

OKC 104 x 110 Spurs - 19 de novembro - Frost Bank Center, San Antonio

OKC 101 x 93 Lakers - 29 de novembro - Crypto.com Arena, Los Angeles

OKC 133 x 106 Jazz - 3 de dezembro - Paycom Center, Oklahoma

OKC 118 x 104 Mavs - 10 de dezembro - Paycom Center, Oklahoma

OKC 111 x 96 Rockets - 14 de dezembro - T-Mobile Arena, Las Vegas

Entenda o formato da Copa da NBA

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, foi repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, sempre com franquias da mesma conferência. Os times enfrentaram os quatro rivais da mesma chave, de forma que avançaram para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

As partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a classificação da temporada regular.

Um dos grandes diferenciais da competição é a disputa do mata-mata em jogo único, em distinção ao que acontece nos playoffs da NBA, nos quais os confrontos são definidos em séries de até sete partidas. Outra mudança em relação ao que o público da liga está acostumado é a realização de duelos em quadra neutra. Assim como em 2023, Las Vegas foi a cidade escolhida como palco da decisão.