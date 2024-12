Copa da NBA: saiba como organizadores fazem do torneio um espetáculo

A T-Mobile Arena, em Las Vegas, recebe a final da Copa da NBA pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder disputam o título, em duelo único que acontece nesta terça-feira (17), a partir das 22h30 (de Brasília). O Lance! teve a oportunidade de visitar o local do jogo e conversar com executivos da liga de basquete para entender todos os detalhes por trás do espetáculo montado para a decisão.

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobre a Copa da NBA in loco

Quando a Copa da NBA estreou no ano passado, com um formato muito diferente, jogadores criticaram publicamente o torneio. De lá para cá, a opinião da maioria mudou. Isso porque os organizadores da liga fizeram um grande esforço para criar uma atmosfera única. O objetivo deles não é que a importância da competição chegue perto do que representa a conquista da NBA em si, mas possa estar logo abaixo, como o segundo objetivo das equipes na temporada.

A escolha por Las Vegas como sede da Copa da NBA

A decisão de sediar as semifinais e final da Copa da NBA em Las Vegas já é uma forma de torná-la especial para os atletas, segundo os organizadores. Afinal, a cidade repleta de cassinos luxuosos é um dos destinos preferidos dos jogadores durante as férias ou intervalos da liga. Dessa forma, encontraram uma oportunidade de trazê-los para o local durante a temporada, uma vez que a NBA não conta com franquias na cidade.

A cidade tem se tornado uma "casa do basquete", mesmo sem uma equipe para chamar de sua. O lugar também foi escolhido como sede da NBA Summer League, torneio de pré-temporada, por mais de 20 anos, além de centro de treinamentos da seleção dos Estados Unidos.

Por fim, a T-Mobile Arena é uma das mais novas do país. O ginásio foi fundado em 2016, com investimento de 375 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão na cotação da época) e capacidade para 20.000 pessoas, e é a casa do Vegas Golden Knights, equipe de hóquei no gelo da NHL. Uma arena recente e inovadora era o cenário perfeito para um torneio que busca passar a mesma ideia.

Os detalhes do espetáculo

A NBA não esconde que faz dos jogos um grande espetáculo. Na final da Copa da NBA, tiveram um cuidado ainda mais especial. Ao saírem dos vestiários, os finalistas passarão por um tapete vermelho, com o troféu centralizado, com intuito de criar essa atmosfera especial. Por lá, também poderão falar com a imprensa, que estará localizada em uma estrutura de dois degraus, forma de evitar que um profissional atrapalhe o trabalho do outro, além de facilitar as entrevistas com jogadores que têm às vezes mais de 2m de altura.

O tapete vermelho da final da Copa da NBA (Foto: Pedro Werneck / Lance!)

Desde a primeira edição, a Copa da NBA tem pinturas especiais nas quadras para as suas partidas, com as cores das equipes mandantes. O objetivo é claro: que a pessoa bata o olho e saiba que é um torneio distinto. Para as semifinais e final, a quadra neutra foi pintada de dourado, com o troféu marcado no centro. Além disso, a iluminação é diferente das partidas da temporada regular, mais escura na arquibancada, dando protagonismo aos jogadores.

Como a T-Mobile Arena costuma receber partidas de hóquei, os painéis usados para a quadra de basquete foram colocados em cima do gelo, um processo que dura cerca de seis horas. Para isso ser possível, os organizadores precisam manter controle constante da temperatura e umidade do local.

Outro atrativo para os jogadores foi a construção de uma arena ao lado do ginásio só para treinos. Dessa forma, um atleta pode ligar para a NBA e solicitar uma sessão de arremessos, sem precisar que isso interrompa os preparativos do palco principal. E a quadra dessa arena também tem uma pintura especial, com referências aos cassinos e à silhueta de Las Vegas.

Entenda o formato da Copa da NBA

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, foi repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, sempre com franquias da mesma conferência. Os times enfrentaram os quatro rivais da mesma chave, de forma que avançaram para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

As partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a classificação da temporada regular.

Um dos grandes diferenciais da competição é a disputa do mata-mata em jogo único, em distinção ao que acontece nos playoffs da NBA, nos quais os confrontos são definidos em séries de até sete partidas. Outra mudança em relação ao que o público da liga está acostumado é a realização de duelos em quadra neutra. Assim como em 2023, Las Vegas foi a cidade escolhida como palco da decisão.