Irmão de Bruno Henrique é apelidado de Neymar; entenda

Wander Nunes Pinto Júnior, de 35 anos, irmão de Bruno Henrique, do Flamengo, tem uma carreira de sucesso no futebol amador de Minas Gerais. Dentro dos gramados da várzea, ele carrega o peso de ter o apelido de "Juninho Neymar", em referência ao camisa 10 do Santos.

Dentro das quarto linhas, o parente do camisa 27 do Flamengo coleciona gols e títulos em torneios de várzea do estado de Minas Gerais. Nas redes sociais, Juninho tem mais de 25 mil seguidores no Instagram e é cobiçado por dirigentes de clubes amadores da região.

Apesar disso, não foi o sucesso nos gramados amadores que fez Wander virar capa dos jornais. Na última terça-feira (15), ele foi indiciado pela Polícia Federal, junto com o irmão, por um suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas.

Indiciamento de Bruno Henrique

De acordo com as investigações, o jogador do Flamengo forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023, para beneficiar apostadores. No processo, o nome de Wander Nunes Pinto Júnior é citado como um possível beneficiário da suposta corrupção do atacante.

Além dele, outros dois familiares de Bruno Henrique também estariam envolvidos no esquema. Tratam-se de Ludymilla Araújo Lima, cunha do atacante, e Poliana Ester Nunes Cardoso, prima do jogador. As investigações apontam para um lucro de R$ 3.324,43 nas operações. O montante total chega a R$ 4.967,01. Veja abaixo as apostas:

Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$ 500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

Próximos passos

O atleta foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva na última terça-feira (15). Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo em partida contra o Vitória, pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

