Neste domingo (16) o tenista João Fonseca, de 18 anos, joga a grande final do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, às 16h (de Brasília). O confronto será a primeira final do carioca em torneio da Associação dos Tenistas Profissionais. Fonseca, que agora é o novo número 1 do Brasil, vai enfrentar o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerúndulo e o espanhol Pedro Martínez, que enfrentam ainda neste sábado. ➡️Clique para assistir no Disney+.

João Fonseca x Francisco Cerúndulo ou Pedro Martínez: confira onde assistir e horário

FICHA TÉCNICA

João Fonseca x Francisco Cerúndulo ou Pedro Martínez — ATP 250 Buenos Aires

Final

📆 Data: 16 de fevereiro de 2025

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🌍 Local: Buenos Aires, Argentina

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Brasileiro venceu Laslo Djere na semifinal

No jogo deste sábado (15), o brasileiro garantiu sua primeira final em um torneio ATP após uma partida intensa contra o sérvio Laslo Djere, vencendo por 2 sets a 1 na Argentina. O brasileiro, que já havia superado três argentinos nas fases anteriores, consolidou sua campanha histórica e reforçou seu status como uma das maiores promessas do tênis mundial.

(Foto: IEB+ Argentina Open)

Após um empate tenso no final do primeiro set, a disputa foi decidida no tie-break. Com precisão e cold blood, o carioca fechou a parcial por 7 a 6 (7-3), garantindo a vantagem inicial na partida. João Fonseca manteve o ritmo intenso do primeiro set e começou o segundo de forma avassaladora. No entanto, o brasileiro perdeu fôlego no meio do set, e o sérvio Laslo Djere aproveitou para reagir. Salvou um match point de Fonseca e, com uma virada dramática, venceu dois games seguidos para fechar o segundo set por 7 a 5, equilibrando a disputa.

No terceiro e decisivo set, João Fonseca começou dominando: venceu os dois primeiros games e parecia no controle. No entanto, o brasileiro interrompeu a partida ao reclamar de uma dor na região lateral do abdômen, sendo atendido pelo fisioterapeuta diretamente na quadra. Após alguns minutos de tratamento, Fonseca retomou o jogo e, mesmo com desconforto, mostrou resistência. Voltou a brilhar, venceu cinco games consecutivos e fechou o set por 6/1, garantindo sua vaga na final do ATP 250 de Buenos Aires.

