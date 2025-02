João Fonseca está garantido na grande final do ATP 250 de Buenos Aires. Em sua partida de semifinal, a vitória por 2 sets a 1 sobre o sérvio Laslo Djere, ele pediu atendimento, mas minimizou o problema e diz estar preparado para a partida deste domingo.

➡️ João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires: onde assistir e horário

João Fonseca tranquiliza torcida

A torcida brasileira pode ficar mais calma para o duelo de João deste domingo, pois segundo o tenista, não há motivo para grandes preocupações:

- Foi uma dor momentânea, depois do atendimento melhorou um pouco. Estou falando com a minha equipe para tratar. Não é uma coisa grande, estou preparado fisicamente e mentalmente para a final. Não quero parar aqui, quero ganhar - disse Fonseca, que pediu atendimento do fisioterapeuta no intervalo após o terceiro game do terceiro set. Ele aparentava ter dores no abdômen e na parte inferior das costas.

Ele também comentou sobre os possíveis adversários na grande final do ATP argentino.

- Seja com quem for, será um grande jogo, não estão aqui por sorte. Vai ser um bom jogo, uma batalha. Quero desfrutar. Vou dar meu melhor seja qual for o adversário.

Ele encara na final o argentino Francisco Cerúndolo, 28º que superou o espanhol Pedro Martinez, 41º. A partida terminou a após a coletiva do brasileiro.

