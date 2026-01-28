Paquetá se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro; veja ranking
Rubro-negro desembolsou 42 milhões de euros para tirar o meia do futebol inglês; confira os valores e nomes da lista
A chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo oficializa um marco na história do futebol brasileiro. O jogador se tornou a maior transferência da história da modalidade no país e quebrou um recorde que havia sido batido há poucas semanas, quando Gerson foi anunciado pelo Cruzeiro e havia assumido o primeiro lugar. O meia chega do West Ham por 42 milhões de euros, o que corresponde a R$ 260 milhões na cotação atualizada.
Paquetá retorna ao Flamengo após dez anos desde sua revelação na base rubro-negra, em 2016, e acumulou passagens por Milan, Lyon e West Ham. O clube carioca desembolsou uma cifra que superou em 15 milhões de euros o valor do Cruzeiro por Gerson e deixa para trás outros investimentos de rivais como Botafogo, Palmeiras, Corinthians e outros atletas contratados pelo próprio Fla nos últimos anos.
O Lance! atualiza o ranking de contratações mais caras do país e usa os valores com a inflação corrigida, o que resgata nomes do fim da década de 1990 e começo dos anos 2000 para a lista. Considerando as temporadas 2025 e 2026, o top três de maiores transferências do futebol brasileiro já sofreu algumas alterações devido ao alto investimento feito pelas equipes da elite nacional.
O Flamengo bateu uma outra marca expressiva com a contratação de Paquetá. Agora, o clube é dono de quatro das dez maiores transferências da história do futebol nacional. Na sequência, aparece o Botafogo, com dois nomes, e Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Vasco com um atleta cada.
No começo da temporada passada, em fevereiro, Vitor Roque foi anunciado pelo Palmeiras por pouco mais de R$ 162 milhões no valor corrigido. O camisa 9 alviverde ocupa a segunda posição geral no ranking e se mantém na frente de outras duas contratações feitas em 2025. No meio do ano, o Botafogo e o próprio Flamengo também investiram pesado em reforços e adicionaram mais dois nomes nas primeiras posições.
Samuel Lino chegou do Atlético de Madrid ao Flamengo por R$ 150 milhões, enquanto Danilo se tornou reforço no meio-campo do Botafogo por R$ 143 milhões. A chegada de Paquetá tirou o agora companheiro Samuel Lino do top três, enquanto Paulinho, do Palmeiras, deixa a lista das dez transferências mais caras. O pódio agora é formado por Paquetá, Vitor Roque e Gerson.
O levantamento com os valores corrigidos pela inflação inclui duas transferências de décadas passadas, exceções dentro de uma lista de reforços contratados de 2019 em diante. Em 1999, Edmundo foi comprado pelo Vasco e deixou a Fiorentina por R$ 128 milhões, o que deixa o atacante na nona colocação da lista. Na época, a negociação girou em torno de US$ 15 milhões.
Na sétima colocação, o argentino Tévez aparece por conta do valor de transferência pago pelo Corinthians ao Boca Juniors, time que revelou o centroavante. O negócio aconteceu em 2004 e custou, na época, US$ 16 milhões ao cofres do Timão, o que corresponde a R$ 136 milhões atualmente. Nos dois casos, as chegadas de Edmundo e Tévez permanecem como as transferências mais caras da história das equipes.
Veja o ranking das contratações mais caras do futebol brasileiro
1. Lucas Paquetá
- West Ham-ING ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 260 milhões
- Ano: 2026
2. Gerson
- Zenit-RUS ➡️ Cruzeiro
- Valor: R$ 169 milhões
- Ano: 2026
3. Vitor Roque
- Barcelona-ESP ➡️ Palmeiras
- Valor: R$ 162 milhões
- Ano: 2025
4. Samuel Lino
- Atlético de Madrid-ESP ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 150 milhões
- Ano: 2025
5. Danilo
- Nottingham Forest-ING ➡️ Botafogo
- Valor: R$ 143 milhões
- Ano: 2025
6. Pedro
- Fiorentina-ITA ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 138 milhões
- Ano: 2020
7. Tévez
- Boca Juniors-ARG ➡️ Corinthians
- Valor: R$ 136 milhões
- Ano: 2004
8. Thiago Almada
- Atlanda United-EUA ➡️ Botafogo
- Valor: R$ 130 milhões
- Ano: 2024
9. Edmundo
- Fiorentina-ITA ➡️ Vasco
- Valor: R$ 128 milhões
- Ano: 1999
10. Gabriel Barbosa
- Inter de Milão-ITA ➡️ Flamengo
- Valor: R$ 126 milhões
- Ano: 2019
