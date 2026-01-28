Com Paquetá, Flamengo reverte cenário e aumenta valor de mercado

A chegada de Paquetá ao Flamengo impacta não só pela expectativa de voltar a ver o meio campo no Brasil, como também chama a atenção pelas cifras envolvidas no negócio. O rubro-negro quebrou o recorde histórico de contratação mais cara do futebol brasileiro ao desembolsar 42 milhões de euros para tirá-lo do West Ham, da Inglaterra, o que também interferiu no cenário geral do valor de mercado do elenco carioca.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Flamengo é, atualmente, o segundo clube com maior valor de mercado entre todos que disputam a Série A do Brasileirão, ficando atrás do Palmeiras. E, apesar do boa colocação na lista dos elencos mais caros, o Rubro-Negro sofreu uma queda na avaliação financeira dos seus atletas em comparação à temporada 2025 e variou negativamente de um ano para o outro. Entretanto, a contratação de Paquetá agrega novos valores à equipe.

Entre 2025 e 2026, o Flamengo saiu de R$1,36 bilhão para R$ 1,21 bilhão no valor de mercado do seu elenco, uma queda de R$ 150 milhões entre as duas temporadas. Entretanto, a cifra ainda não contabiliza a avaliação financeira do meio-campista, que é de 35 milhões de euros, ou pouco mais de R$ 216 milhões na cotação atualizada. O dado é da plataforma Transfermarkt, especializada na avaliação financeira de clubes e atletas. O acréscimo no plantel do Rubro-Negro reverte o cenário de variação negativa.

continua após a publicidade

Com o meio-campista no elenco, o Flamengo está entre as equipes que aumentaram o valor de mercado entre a temporada 2025 e 2026, registrando um crescimento em torno de 4%, ou pouco mais de R$ 60 milhões. Na classificação geral dos 20 times da Série A, o Rubro-Negro se torna o sexto que mais agregou cifras ao seu elenco.

Vale ressaltar que o valor de mercado é uma cifra diferente do valor pago pelo Flamengo para contratar Lucas Paquetá. Os 35 milhões de euros (R$ 216 milhões) são referentes a quanto o atleta é cotado no mercado da bola, numa análise feita pelo site especializado e que leva em consideração critérios como o momento de carreira do jogador e o interesse clubes em sua contratação.

continua após a publicidade

Isso não significa, necessariamente, que a quantia paga pelo clube brasileiro precise ser igual a esse número, podendo variar para mais ou menos. Isso porque a contratação de um atleta depende de fatores subjetivos, como a pedida da equipe dona dos direitos esportivos, quando o time está disposto a investir para ter atleta e outras variáveis como possíveis multas ou bonificações envolvidas no negócio.

Veja a variação de valor de mercado do Flamengo

Cenário Valor em 2025 Valor em 2026 Variação Absoluta Variação (%) Sem Lucas Paquetá R$ 1,36 bilhão R$ 1,21 bilhão - R$ 150 milhões -11,03% Com Lucas Paquetá R$ 1,36 bilhão R$ 1,42 bilhão R$ 60 milhões 4,41%

*dados referentes ao valor de mercado do Flamengo na plataforma Transfermarkt. Em 2025, os dados usados são referentes ao mês de março, no começo do Campeonato Brasileiro.