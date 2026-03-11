menu hamburguer
Lance! Biz

Botafogo 'perde' quantia milionária com eliminação na Libertadores

Glorioso cai diante do Barcelona-EQU na terceira fase da competição continental

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
00:05
John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)
imagem cameraJohn Textor, dono da SAF do Botafogo (Juan Mabromata/AFP)
  Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo não conseguiu a vaga na fase de grupos da Libertadores e, com isso, deixará de ganhar quantia milionária da Conmebol. A equipe brasileira caiu na terceira fase da competição nesta terça-feira (10), com derrota por 1 a 0 para o Barcelona-EQU no estádio Nilton Santos; na ida, empate por 1 a 1 em Guayaquil.

A eliminação faz com que o Glorioso "perca" o prêmio dado para as equipes classificadas à próxima fase. Em 2025, a Conmebol distribuiu US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões) para cada time participante da fase de grupos da Libertadores. Este ano, contudo, o valor a ser pago ainda não foi divulgado pela entidade e pode sofrer alterações.

O prejuízo, no entanto, não será total. Por ter chegado — e caído — na terceira fase da Liberta, o Botafogo disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Neste caso, os clubes participantes recebem US$ 900 mil (R$ 4,65 milhões), caso a Conmebol mantenha os valores da última temporada.

Assim, o Glorioso deixaria de ganhar "apenas" US$ 2,1 milhões (R$ 10,85 milhões) em premiação por conta da eliminação diante do Barcelona-EQU, usando como base os valores de 2025.

Botafogo x Barcelona-EQU: como foi o jogo?

*Por Leonardo Bessa

Um cenário complicado. Talvez o mais difícil do trabalho do técnico argentino Martín Anselmi. Com o Nilton Santos cheio, com mais de 30 mil torcedores, o Botafogo arrancou suspiro dos alvinegros logo no primeiro ataque, mas a zaga do Barcelona tirou o gol de Vitinho. Na primeira descida, no entanto, para calar o Nilton Santos, uma boa dose de nervosismo com o gol de Céliz em contra-ataque.

Foi um Botafogo muito aquém do esperado na primeira etapa. Confuso em campo, nem as dobras pelos lados com laterais e meias-atacantes geraram dificuldade na marcação do Barcelona. Rondando a área e apostando no talento do meia Danilo, o jogo foi pobre nos 45 minutos iniciais.

O DNA de intensidade e agressividade, visto em outrora, passou longe em uma noite de estresse. O Barcelona, com o placar favorável, desceu ainda mais as linhas e sentou no confortável resultado. A queda no gramado em lances no campo de defesa, a famosa "cera", foi cena comum.

Muito mais na vontade do que na qualidade, o Botafogo tentou. Tentou com Arthur Cabral, com Vitinho e Barboza, mas não conseguiu balançar a rede. Vexame em casa para punir um projeto de poucas opções no início do ano e colocar pressão.

Arthur Cabral Botafogo Barcelona Libertadores
Arthur Cabral lamenta durante duelo entre Botafogo e Barcelona-EQU na terceira fase da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

