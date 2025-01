Patrocinadora do Corinthians obtém liminar e assegura licença para atuar no Brasil

A casa de apostas Esportes da Sorte garantiu uma liminar e conseguiu uma licença para operar normalmente no Brasil. A decisão da Justiça foi aprovada nesta segunda-feira (13), e permite que a empresa siga como patrocinadora máster do Corinthians.

Segundo decisão da Justiça, a licença 030/2024 da SPA/MF permite que a empresa opere nacionalmente mesmo sem estar na lista oficial de bets autorizadas pelo Governo Federal. A aprovação é justificada pela parte legal da Esportes da Sorte estar pronta, incluindo uma mudança no domínio do site.

A Secretaria de Apostas e Prêmios aprovou 66 sites de apostas, 14 de maneira definitiva e 52 de maneira temporária. Patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte não conseguiu estar neste grupo e corria atrás de alternativas para operar nacionalmente.

A liminar conquistada na Justiça tranquiliza a diretoria do clube alvinegro. Fundamental na contratação de atletas, a Esportes da Sorte banca a maior parte do salário de Memphis Depay. Além disso, a casa de apostas auxiliou na contratação em definitivo do goleiro Hugo Souza.

Patrocínio do Corinthians

O contrato entre a empresa e o Corinthians foi firmado em julho, com duração de três anos. O valor total do acordo é de R$ 309 milhões, sendo aproximadamente R$ 57 milhões destinados ao pagamento dos salários de Memphis, que assinou com o clube alvinegro até julho de 2026.

Empresa patrocina o Timão desde julho do último ano (Foto: Reprodução/Corinthians)

Veja a nota da Esportes da Sorte

"O Grupo Esportes da Sorte informa que está autorizado a operar nacionalmente pela licença 030/2024 da SPA/MF. A decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias.

O grupo ainda ressalta que a razão para o indeferimento administrativo foi considerada ilegal pela justiça federal e que, inclusive, já realizou o pagamento da outorga e o seu site estará em breve em transição para o novo domínio www.esportesdasorte.bet.br, de acordo com a instrução normativa da SPA/MF nº11 para a utilização do registro.

Diante disso, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do país"