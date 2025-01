Cristiano Ronaldo, de 39 anos, deve permanecer na Arábia Saudita no próximo ano, segundo a imprensa saudita. O craque prolongou seu contrato com o Al-Nassr, até junho de 2026. No acordo, o português receberá mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual).

Atualmente, o vínculo de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr tem encerramento em junho de 2025. Com o novo contrato, o jogador ficará no clube por mais uma temporada. Desde dezembro de 2022, o camisa 7 tem 81 gols e 8 assitências em 90 partidas pela equipe saudita.

Dessa maneira, Cristiano Ronaldo permanecerá no futebol da Arábia Saudita até a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. No próximo mundial, o português estará com 41 anos e três meses de vida, com chance de participar da sua sexta edição de torneio.

Valores milionários

O valor de 200 milhões de euros no próximo vínculo de Cristiano Ronaldo é válido por uma temporada. Mensalmente, o custo do craque pelo clube saudita equivale a 16,6 milhões. Por dia; a remuneração dele é de aproximadamente 547 mil euros, e por hora; em torno de 22 mil euros. CR7, por sua vez, é o jogador de futebol mais bem pago do mundo.

Com o vínculo extendido, Cristiano Ronaldo pode alcançar o objetivo de marcar mil gols na carreira. O atacante chegou a marca de 956 gols em sua carreira no dia 10 de janeiro, incluindo partidas oficiais e amistosos por clubes e pela seleção de Portugal.