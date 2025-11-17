O Cruzeiro anunciou mais um patrocinador. O torneio amistoso Vitória Cup volta a ser parceiro comercial do clube mineiro e terá a logomarca exposta nos shorts da equipe principal masculina até o final do ano que vem. A primeira parceria entre as partes havia sido no âmbito esportivo, quando o time participou do torneio, no meio deste ano.

- Em julho deste ano tivemos uma experiência muito positiva ao disputar a Vitória Cup. Foi um torneio muito bem organizado e que nos ajudou na preparação da atual temporada. Agora, temos o prazer de anunciar essa parceria comercial entre a copa e o Cruzeiro - celebrou o presidente da Saf do Cruzeiro, Pedro Lourenço, que completou:

- Avaliamos este acordo como benéfico para ambas as partes. Para o clube, é um privilégio estampar a logomarca de um evento com muita projeção. Temos certeza que seremos muito importantes na divulgação da Vitória Cup - completou.

O patrocínio estará visível a partir do jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira. Estão previstas ações de marketing conjuntas entre torneio e clube.

- O patrocínio simboliza o reconhecimento mútuo e o fortalecimento de uma relação construída com confiança e resultados. O Cruzeiro é uma instituição de enorme tradição, e é uma honra para a Vitória Cup seguir ao lado de um clube com tamanha representatividade no futebol brasileiro e internacional - afirma Vinicius Domingues, CEO da Vitória Cup, cuja próxima edição ainda não tem local definido.

Em campo

O Cruzeiro ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Com 64 pontos, está a sete do líder Flamengo e a seis do Mirassol, quarto colocado. Isso faltando cinco rodadas para o fim da competição.