Seleção Brasileira de Futsal é convocada para amistosos; veja a lista

A Seleção Brasileira de Futsal está convocada para seus próximos compromissos. O técnico Marquinhos Xavier divulgou a lista com 14 nomes que enfrentarão o Japão em dois amistosos na província de Shizuoka, nos dias 17 e 19 de outubro.

Seleção Brasileira de Futsal foi campeã da Copa das Nações (Foto: Jo Marconne/ CBF)

A lista conta com nomes conhecidos e que atuam no futsal europeu, como os pivôs Pito, do Barcelona, e Rocha, do Sporting. O Barcelona, aliás, é o clube com mais representantes, cedendo também o fixo João Victor e o ala Matheus.

As partidas serão realizadas na Arena Fuji. O primeiro jogo está marcado para o dia 17 de outubro, às 7h10 (horário de Brasília), e o segundo para o dia 19 de outubro, às 2h (horário de Brasília). A delegação brasileira chegará a Tóquio no dia 14 de outubro.

O último confronto entre as duas seleções ocorreu na Copa das Nações de 2023, em Sorocaba, com vitória do Brasil por 2 a 0.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira de Futsal:

Goleiros: Léo Gugiel (Benfica) e Willian (Norilsk);

Fixos: Lucas Gomes (Magnus), João Victor (Barcelona) e Marcelo (Semey);

Alas: Ricardinho (El Pozo), Cleber (Al-Qadsiah), Wesley (Sporting), Marcel (El Pozo), Arthur (Benfica) e Matheus (Barcelona);

Pivôs: Rafa (El Pozo), Rocha (Sporting) e Pito (Barcelona).

Brasil foi bicampeão da Copa das Nações de Futsal

A Seleção Brasileira de Futsal venceu a Polônia por 2 a 1 na final da Copa das Nações, conquistando o bicampeonato da competição. O torneio foi realizado em Brasília entre os dias 17 e 21 de setembro.

Na campanha vitoriosa, o Brasil superou Polônia e Guatemala na primeira fase, goleou o Paraguai por 5 a 0 na semifinal e derrotou novamente a Polônia na decisão. A conquista acontece durante o processo de reestruturação da equipe após o hexacampeonato mundial de 2024.