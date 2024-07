Botafogo x Palmeiras: quem tem o elenco mais valioso?

Mesmo que Textor fuja do termo, a partida entre Botafogo e Palmeiras, dois dos times mais competitivos do país, tem um quê de vingança, devido ao último confronto entre os times, que iniciou a derrocada do Glorioso pelo título do Brasileirão 2023. A expectativa desta quarta, no Nilton Santos, é de casa cheia, com festa arquitetada pelas torcidas organizadas do clube.