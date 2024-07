Romário fará parte de testes de nova tecnologia de desempenho; entenda

A convite da empresa de TI bielorrussa X-Labs Inc, 25 jogadores de futebol do Brasil, acompanhados de treinadores, embarcam para Minsk, em Belarus, nesta terça-feira (16/07). A equipe sub-17 da Blockchain Sports, composta por atletas das academias do Rio de Janeiro e de Acopiara, no Ceará, jogará amistosos com times da mesma categoria e testará um novo sistema de coleta de indicadores de jogo de atletas, baseado em Visão Computacional, desenvolvido pela X-Labs Inc. Quem acompanhará a delegação será o ex-jogador Romário, embaixador da Blockchain Sports no Brasil.