Pesquisa revela plataforma preferida dos brasileiros para assistir às Olimpíadas de Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no próximo dia 26 e prometem trazer grandes mudanças no que se trata de tecnologia e transmissões. As provas poderão ser assistidas pelo público do Brasil pela Globo e Sportv, na televisão. Já no streaming, pela primeira vez no país a competição conta com mais de uma opção além do Globoplay: a CazéTV terá transmissões online e de forma gratuita por plataformas como YouTube e Twitch.