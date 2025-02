Botafogo x Flamengo: qual elenco vale mais? Veja a comparação

Botafogo e Flamengo se enfrentam, neste domingo (2), pela final da Supercopa Rei, antes conhecida como Supercopa do Brasil. O duelo acontece às 16h (de Brasília), em campo neutro no Mangueirão, em Belém (PA). Como é conhecido pelos torcedores, em clássico, tudo por acontecer. Apesar dos últimos confrontos em 2024, nos quais a vantagem ficou com o Alvinegro, o Mercado da Bola foi agitado para as equipes, e os elencos sofreram consideráveis mudanças. Segundo dados do "Transfermarkt", o Lance! compara o valor de mercado de cada time.

Embora não haja grande disparidade dentro de campo, com fortes e vitoriosos elencos, a diferença no âmbito financeiro é de mais de 100 milhões de euros entre os clubes. O Flamengo foi o que menos sofreu com mudanças em seu elenco e mantém um valioso plantel de craques, que somam mais de 216,6 milhões de euros em valor de mercado.

Já do outro lado, o Botafogo também conta com um valioso grupo de jogadores. O elenco do Glorioso, com as consideráveis saídas na atual janela de transferências, está avaliado em mais de 104,5 milhões de euros. Vale lembrar que, apesar da disparidade financeira, o time de John Textor venceu duas das três partidas disputadas na última temporada.

Dentre os jogadores mais valiosos, o destaque vai para Pedro e Gerson, ambos do Rubro-Negro, que atingem um número impressionante no Mercado da Bola. Machucado há alguns meses, e fora do confronto Botafogo x Flamengo, o atacante rubro-negro é avaliado em mais de 23 milhões de euros e é seguido do capitão, que não está muito atrás, com 20 milhões de euros de valor de mercado.

