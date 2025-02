Mangueirão terá mais torcida do Flamengo na Supercopa do Brasil

Palco da grande decisão da Supercopa Rei — nome oficial da Supercopa do Brasil — o estádio Mangueirão já recebia grande público cerca de três horas antes do início da final entre Botafogo e Flamengo, marcado para às 16h (de Brasília). E a maior parte eram de flamenguistas.

Inicialmente, a organização do evento havia disponibilizado cargas iguais de ingressos para as torcidas de Botafogo e Flamengo. Mas a procura dos rubro-negros foi maior, e na antevéspera do jogo um novo lote de bilhetes foi liberado para os torcedores do Flamengo.

E, neste domingo, mesmo nos portões de acesso ao Mangueirão destinados aos botafoguenses a presença era maior de rubro-negros. Todos convivendo harmoniosamente, sem nenhum tipo de rusga ou provocação.

Torcidas confiantes para a Supercopa do Brasil

Independente das cores e do volume de torcedores, os dois lados estão confiantes para a decisão da Supercopa do Brasil.

— A expectativa é boa. O Botafogo ainda está embalado. Podemos ganhar, porque ainda temos o time bom do ano passado e vamos com muita força — considerou Robson Lopes, de 58 anos. Ele veio com a mulher, Ana, e o filho Gustavo, de São Luís (MA) apenas para acompanhar a final.

Aniversariante do dia, o rubro-negro Arthur Silva de Almeida, de 20 anos, quer a vitória do Flamengo como presente de aniversário.

— É minha primeira vez no estádio em jogo do Flamengo. Vim em um jogo do Paysandu aqui, mas não é a mesma coisa. A torcida do Flamengo é diferente — afirmou o torcedor antes de entrar no Mangueirão para a Supercopa do Brasil

— Estou muito ansioso pela partida. Hoje é meu aniversário, então uma vitória e um título do Flamengo será um grande presente.