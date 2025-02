Botafogo e Flamengo se enfrentam pela pelo título da Supercopa neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA). A final terá transmissão da Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada) em todo o território brasileiro. Fora do país, os torcedores podem acompanhar a decisão pela Botafogo TV.

A iniciativa levará a partida para os torcedores que moram fora do Brasil terem a opção de assistir ao clássico com imagens em tempo real. Com áudio em inglês, a narração será conduzida por Roby Porto, torcedor do Botafogo. O jornalista tem experiência em transmissão esportivas de competições brasileiras para o exterior, visto que já realizou partidas do Brasileirão para o público internacional.

Em 2024, o Glorioso transmitiu todos os jogos internacionalmente do clube Brasileirão em casa, realizados no estádio Nilton Santos, por meio da Botafogo TV.

Supercopa do Brasil

Desde seu retorno em 2020, a Supercopa consolidou-se como o torneio que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro. A competição não só oferece um título nacional, mas também garante aos clubes um grande teste antes do início das competições mais longas do ano.

O título é disputado entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A partir de 2024, a CBF renomeou o torneio para Supercopa Rei.

O Flamengo é o maior vencedor da história da competição, com dois títulos, conquistados em 2020 e 2021. Além disso, o Rubro-Negro também é o clube com mais vice-campeonatos, tendo ficado com o segundo lugar em 1991, 2022 e 2023. O Botafogo, por sua vez, disputa a taça pela primeira vez e busca um título inédito para sua sala de troféus.

