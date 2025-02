Escalações de Botafogo x Flamengo: tudo pronto para a Supercopa do Brasil

As escalações de Botafogo e Flamengo, que disputam a Supercopa do Brasil na tarde deste domingo (2), às 16h (de Brasília), estão definidas. O clássico que abre o calendário das competições nacionais acontece no estádio Mangueirão, em Belém (PA).

A escalação do Botafogo conta com uma novidade: o técnico Carlos Leiria colocou Artur, recém-contratado, para começar a partida entre os titulares. Assim, o Botafogo entra em campo com: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Escalação do Flamengo também definida para encarar o Botafogo

O técnico Filipe Luís optou por deixar Arrascaeta no banco. O mesmo acontece com o recém-contratado Danilo.

Dessa forma, a escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz e Gerson; Michael, Plata e Bruno Henrique.

Casa cheia no Mangueirão

Cerca de 45 mil ingressos foram vendidos para a final. E os rubro-negros serão maioria: por causa da alta demanda, os organizadores do estádio abriram dois setores a mais destinados aos flamenguistas.