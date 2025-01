Em live recente, Casimiro Miguel revelou que a Cazé TV não transmitirá mais os campeonatos que tem os direitos de transmissão na plataforma Twitch. De acordo com o influenciador, o que motivou a decisão foi uma complicação envolvendo a plataforma no que se refere ao reconhecimento de que a CazéTV possuía direito de transmitir os campeonatos.

continua após a publicidade

➡️ Dono da CazéTV, Casimiro Miguel revela quanto ganhava na TNT Sports

O canal estava sendo constantemente banido da Twitch, o que causou grande revolta no influenciador.

- Já informando vocês, em 2025 eu tomei a decisão de não transmitir nenhum campeonato na Twitch da CazéTV. Porque depois vai contra a nossa credibilidade. Estamos pagando muito caro pelos direitos de transmissão dos campeonatos e continuamos sendo banidos da plataforma, por ferir os direitos. Assim não tem condições. O que vai continuar aqui na Twitch é a Copa Acerj e a Kings League, só. É muito ridículo, não da mais para confiar (na plataforma) - explicou Casimiro, revoltado.

A CazéTV continuará a transmitir suas competições através do YouTube de forma gratuita para os internautas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

📺 Lista atualizada de campeonatos com transmissão da CazéTV

Em alta desde a transmissão da Copa do Mundo 2022, o canal ampliou a grade de eventos com transmissão ao vivo. Além da Uefa, a empresa tem parcerias com a Fifa e outras entidades esportivas. Abaixo você confere todas as competições que o canal irá transmitir a partir do próximo ano.

continua após a publicidade

Brasileirão 2025

Paulistão 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

Conference League (até 2026/27)

Ligue 1 (até 2026/27)

NFL (jogos internacionais)