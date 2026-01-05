menu hamburguer
Qual é a equipe mais valiosa do Campeonato Carioca?

Flamengo e Botafogo lideram a lista

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 05/01/2026
14:50
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o adiantamento dos estaduais devido ao novo calendário da CBF, o Campeonato Carioca já começa no próximo domingo, no confronto entre o atual campeão Flamengo, contra a Portuguesa. Confira com o Lance! quais são as equipes mais valiosas da competição, além de ver quais são os jogadores com o maior valor de mercado do torneio.

O Flamengo é a equipe "mais cara" do Rio. O elenco Rubro-Negro está avaliado em 192,70 milhões (R$ 1,08 bilhão). O Botafogo vem logo em seguida, com um plantel estimado em 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões). Depois do Glorioso, vem o Vasco, atual vice-campeão da Copa do Brasil, com 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões) em valor de mercado. Por fim, o Fluminense chega em quarto, com um elenco que vale 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões).

Drone - Fla x Flu - Final Carioca 2022
Drone - Fla x Flu - Final Carioca 2022 (Foto: Bruno Lordelo/Maracanã)

Confira a lista:

    1.
  1. Flamengo - 192,70 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão)
    2.
  2. Botafogo - 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões)
    3.
  3. Vasco - 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões)
    4.
  4. Fluminense - 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões)

Veja os 15 jogadores mais valiosos do torneio:

    1.
  1. Rayan – Vasco da Gama – 25,00 milhões de euros (R$ 140,5 milhões)
    2.
  2. Danilo – Botafogo – 22,00 milhões de euros (R$ 123,6 milhões)
    3.
  3. Samuel Lino – Flamengo – 20,00 milhões de euros (R$ 112,4 milhões)
    4.
  4. Pedro – Flamengo – 18,00 milhões de euros (R$ 101,2 milhões)
    5.
  5. Giorgian de Arrascaeta – Flamengo – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
    6.
  6. Léo Ortiz – Flamengo – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
    7.
  7. Martinelli – Fluminense – 14,00 milhões de euros (R$ 78,7 milhões)
    8.
  8. Hércules – Fluminense – 12,00 milhões de euros (R$ 67,4 milhões)
    9.
  9. Álvaro Montoro – Botafogo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
    10.
  10. Léo Pereira – Flamengo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
    11.
  11. Agustín Rossi – Flamengo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
    12.
  12. Vitão – Flamengo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
    13.
  13. Jefferson Savarino – Botafogo – 9,00 milhões de euros (R$ 50,6 milhões)
    14.
  14. Arthur Cabral – Botafogo – 9,00 milhões de euros (R$ 50,6 milhões)
    15.
  15. Jorge Carrascal – Flamengo – 9,00 milhões de euros (R$ 50,6 milhões)

