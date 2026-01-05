Qual é a equipe mais valiosa do Campeonato Carioca?

Com o adiantamento dos estaduais devido ao novo calendário da CBF, o Campeonato Carioca já começa no próximo domingo, no confronto entre o atual campeão Flamengo, contra a Portuguesa. Confira com o Lance! quais são as equipes mais valiosas da competição, além de ver quais são os jogadores com o maior valor de mercado do torneio.

O Flamengo é a equipe "mais cara" do Rio. O elenco Rubro-Negro está avaliado em 192,70 milhões (R$ 1,08 bilhão). O Botafogo vem logo em seguida, com um plantel estimado em 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões). Depois do Glorioso, vem o Vasco, atual vice-campeão da Copa do Brasil, com 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões) em valor de mercado. Por fim, o Fluminense chega em quarto, com um elenco que vale 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões).

Drone - Fla x Flu - Final Carioca 2022 (Foto: Bruno Lordelo/Maracanã)

Confira a lista:

1 . Flamengo - 192,70 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão) 2 . Botafogo - 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões) 3 . Vasco - 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões) 4 . Fluminense - 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões)

Veja os 15 jogadores mais valiosos do torneio: