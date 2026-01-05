Qual é a equipe mais valiosa do Campeonato Carioca?
Flamengo e Botafogo lideram a lista
- Matéria
- Mais Notícias
Com o adiantamento dos estaduais devido ao novo calendário da CBF, o Campeonato Carioca já começa no próximo domingo, no confronto entre o atual campeão Flamengo, contra a Portuguesa. Confira com o Lance! quais são as equipes mais valiosas da competição, além de ver quais são os jogadores com o maior valor de mercado do torneio.
Globo oficializa transmissões de Carioca e Mineiro em 2026
Lance! Biz
Sub-20 joga o Carioca: saiba três nomes que buscam se firmar no profissional do Flamengo
Flamengo
Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026
Futebol Feminino
O Flamengo é a equipe "mais cara" do Rio. O elenco Rubro-Negro está avaliado em 192,70 milhões (R$ 1,08 bilhão). O Botafogo vem logo em seguida, com um plantel estimado em 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões). Depois do Glorioso, vem o Vasco, atual vice-campeão da Copa do Brasil, com 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões) em valor de mercado. Por fim, o Fluminense chega em quarto, com um elenco que vale 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões).
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Confira a lista:
- Flamengo - 192,70 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão)
- Botafogo - 127,30 milhões de euros (R$ 715,4 milhões)
- Vasco - 122,95 milhões de euros (R$ 691 milhões)
- Fluminense - 105,43 milhões de euros (R$ 592,5 milhões)
Veja os 15 jogadores mais valiosos do torneio:
- Rayan – Vasco da Gama – 25,00 milhões de euros (R$ 140,5 milhões)
- Danilo – Botafogo – 22,00 milhões de euros (R$ 123,6 milhões)
- Samuel Lino – Flamengo – 20,00 milhões de euros (R$ 112,4 milhões)
- Pedro – Flamengo – 18,00 milhões de euros (R$ 101,2 milhões)
- Giorgian de Arrascaeta – Flamengo – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
- Léo Ortiz – Flamengo – 15,00 milhões de euros (R$ 84,3 milhões)
- Martinelli – Fluminense – 14,00 milhões de euros (R$ 78,7 milhões)
- Hércules – Fluminense – 12,00 milhões de euros (R$ 67,4 milhões)
- Álvaro Montoro – Botafogo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
- Léo Pereira – Flamengo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
- Agustín Rossi – Flamengo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
- Vitão – Flamengo – 10,00 milhões de euros (R$ 56,2 milhões)
- Jefferson Savarino – Botafogo – 9,00 milhões de euros (R$ 50,6 milhões)
- Arthur Cabral – Botafogo – 9,00 milhões de euros (R$ 50,6 milhões)
- Jorge Carrascal – Flamengo – 9,00 milhões de euros (R$ 50,6 milhões)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias