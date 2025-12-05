Pedro Werneck* - o artigo não representa a opinião do Lance!

Com o meu trabalho na esfera da responsabilidade social, aprendo lições todos os dias. Uma das mais claras é perceber que, sob o aspecto social, vivemos em um mundo dividido em dois grupos: os que têm uma vida digna e os que, infelizmente, ainda não têm condições de viver assim. Com o tempo, compreendi que as soluções para transformar essa realidade estão justamente nas mãos do primeiro grupo, daqueles que já possuem oportunidades, recursos e liberdade para escolher. Cada um de nós tem o poder de realizar.

Reconhecer isso é um ato de consciência. É entender onde estamos, sentir gratidão por essa condição e, acima de tudo, agir retribuindo o que se possui por meio de ações e iniciativas que causam impacto social, favorecendo o desenvolvimento e a dignidade dos que mais necessitam. E é a gratidão que nos desperta a retribuir e praticar.

Essa jornada começa pela compaixão, momento em que vemos a dificuldade enfrentada por outra pessoa e sentimos a sua dor. Em seguida, a empatia nos move para a aproximação, onde a escuta atenta assimila as informações sobre as necessidades a serem tratadas. Finalmente, o terceiro passo é o gesto solidário, que se expressa na ação efetiva, mobilizando para transformar um determinado contexto crítico com soluções práticas.

Quando praticamos a solidariedade, fortalecemos laços e descobrimos que podemos transformar o improvável em realidade. A verdade é simples e poderosa: somos capazes de realizar o extraordinário quando dedicamos amor e comprometimento ao que fazemos. Servir e ser útil ao próximo é um privilégio que enriquece o coração, ampliando o sentido da vida nos permitindo compreender que a verdadeira riqueza está em compartilhar.

Servir é a forma mais pura de amar

A mudança que o mundo precisa começar em cada um de nós. Apoie projetos sociais, pratique o voluntariado e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Servir é a forma mais pura de amar. Descubra, você também, a alegria que a sua generosidade pode trazer, tanto para quem recebe quanto para você, que escolhe fazer a diferença. Não espere mais, comece a fazer a diferença hoje mesmo! Transforme gratidão em ação!

