Dias após a Uefa confirmar o Camp Nou como palco da partida entre Barcelona e Olympiacos, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League, no dia 21 de outubro, o clube catalão emitiu um comunicado contrariando a informação. Além disso, revelou onde mandará o confronto contra o time grego.

— O FC Barcelona informa que a terceira partida correspondente à fase da Liga dos Campeões contra o Olympiacos, será disputada no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O impasse do Barcelona com o retorno ao Camp Nou se dá devido às obras no estádio. Até o momento, o clube não recebeu todas as autorizações necessárias para voltar a atuar no local. A novela já se arrasta desde o início da temporada.

Segundo informações do clube, a diretoria está trabalhando para obter todas as autorizações necessárias para a reabertura do estádio em breve. Além disso, reforçou a parceria com a prefeitura a fim de receber o 'sinal verde' para o retorno.

— O Clube continua trabalhando para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou do Spotify nas próximas datas. Nesse contexto, o FC Barcelona está trabalhando nas novas alterações que a Prefeitura de Barcelona compartilhou com o Clube na semana passada.

Por fim, o Barcelona agradeceu os membros e torcedores pela compreensão e apoio no processo da reforma do Camp Nou.

— O FC Barcelona gostaria de agradecer aos seus membros e torcedores pela compreensão e apoio em um processo tão complexo e emocionante como o retorno ao novo Spotify Camp Nou.

Estádio Olímpico Lluís Companys antes de receber o confronto entre Barcelona e PSG (Foto: Reprodução)

