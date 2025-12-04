Equipe de Fórmula 1 vai mudar de nome na próxima temporada

A equipe de Fórmula 1 Haas terá um novo nome a partir do ano que vem. A Toyota Gazoo Racing (TGR) assumirá o posto de patrocinadora máster do time, que será rebatizado como TGR Haas F1 Team. O acordo aprofunda a parceria técnica iniciada há pouco mais de um ano entre as duas organizações.

A Toyota tem mais de seis décadas de participação no automobilismo internacional e, atualmente, por meio da TGR, compete em campeonatos como os mundiais de rally e de endurance. Um ponto central do novo acordo com o time de Fórmula 1 é a formalização do atual programa de pilotos.

Diversos pilotos ligados à Toyota participaram de testes com o carro VF-23 da Haas (modelo utilizado na temporada 2023) em circuitos internacionais. Este processo que continuará em 2026.

- É, naturalmente, um privilégio aprofundar nossa relação com a TGR através deste novo acordo de parceria máster - celebrou Ayao Komatsu, diretor da equipe de Fórmula 1. E completou:

- Estamos entusiasmados para crescer ainda mais com iniciativas como o nosso programa de pilotos, e tem sido encorajador ver a profundidade de talento que a TGR está apoiando nesse processo.

Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation, também está empolgado com o futuro dos talentos formados e da equipe em si.

- Durante nossos desafios na temporada 2025, vi jovens pilotos e engenheiros da TGR começarem a acreditar em seu próprio potencial e mirar sonhos ainda maiores. Hoje posso dizer com convicção: a Toyota finalmente começou a se mover - garantiu.

A equipe anunciou ainda que a pintura do carro VF-26, modelo para 2026, será apresentada oficialmente em 23 de janeiro. Antes da pré-temporada, o carro participará de testes privados entre 26 e 30 de janeiro no circuito da Catalunha.