Rashford rasga elogios ao Barcelona: 'Perfeito para mim'

Atacante inglês vive bom momento no clube

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/10/2025
15:57
Rashford segura camisa do Barcelona durante apresentação como reforço do clube
imagem cameraRashford segura camisa do Barcelona durante apresentação como reforço do clube (Foto: Josep Lago/AFP)
O atacante inglês Marcus Rashford afirmou que o Barcelona se encaixa perfeitamente ao seu estilo de jogo. Em entrevista à "ITV Football" concedida nesta sexta-feira (17), o jogador de 27 anos comentou sobre sua adaptação ao clube catalão após a transferência realizada no mercado de verão. O atacante revelou que a mudança para a Espanha trouxe renovação à sua carreira.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Barça encaixa perfeitamente comigo. Assinar pelo Barça me deu novas energias, um novo estilo e um novo país para explorar — afirmou.

As lesões de Lamine Yamal e Raphinha abriram espaço para que o inglês mostrasse seu potencial no time titular. Desde sua chegada, Rashford disputou 10 partidas pelo Barcelona, nas quais marcou três gols e distribuiu cinco assistências, tornando-se o principal artilheiro e assistente da equipe neste início de temporada e demonstra confiança quanto ao futuro no clube.

Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper
Rashford em ação pelo Barcelona contra o Como pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação/Barcelona)

— Sinto que o time encaixa perfeitamente comigo e que posso ajudá-los muito. É um grande passo e sou otimista em relação ao futuro — disse o atacante.

Rashford acredita que sua transferência para o clube espanhol também beneficiará seu desempenho pela seleção inglesa. Na última Data Fifa, o jogador que ajudou a Inglaterra a garantir vaga à Copa do Mundo do próximo ano

— Acredito que a Inglaterra também verá minha melhor versão após chegar ao Barça. Ainda é cedo, mas quando alcançar meu máximo potencial, serei minha melhor versão — comentou o jogador.

Rashford e Joan Laporta apertam as mãos na chegada do inglês no Barcelona
Rashford e Joan Laporta apertam as mãos na chegada do inglês no Barcelona (Foto: Divulgação)

A adaptação de Rashford tem ocorrido na cidade de Barcelona, onde o atacante vive seus primeiros meses após a transferência. Ele tem atuado principalmente no Camp Nou, estádio do Barcelona, durante as partidas da equipe em LaLiga. O atacante reconhece que ainda pode melhorar seu rendimento.

— Estou muito contente por ser o máximo goleador e assistente do Barça neste momento, mas sei que ainda posso fazer muito melhor — afirmou.

Próximo jogo do Barcelona

O Barcelona encara o Girona, no sábado (18), às 11h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP), pela nona rodada de La Liga. Na classificação, o Barça ocupa a segunda colocação, com 19 pontos, dois atrás do líder Real Madrid.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

