Rashford rasga elogios ao Barcelona: ‘Perfeito para mim’

O atacante inglês Marcus Rashford afirmou que o Barcelona se encaixa perfeitamente ao seu estilo de jogo. Em entrevista à "ITV Football" concedida nesta sexta-feira (17), o jogador de 27 anos comentou sobre sua adaptação ao clube catalão após a transferência realizada no mercado de verão. O atacante revelou que a mudança para a Espanha trouxe renovação à sua carreira.
— O Barça encaixa perfeitamente comigo. Assinar pelo Barça me deu novas energias, um novo estilo e um novo país para explorar — afirmou.
As lesões de Lamine Yamal e Raphinha abriram espaço para que o inglês mostrasse seu potencial no time titular. Desde sua chegada, Rashford disputou 10 partidas pelo Barcelona, nas quais marcou três gols e distribuiu cinco assistências, tornando-se o principal artilheiro e assistente da equipe neste início de temporada e demonstra confiança quanto ao futuro no clube.
— Sinto que o time encaixa perfeitamente comigo e que posso ajudá-los muito. É um grande passo e sou otimista em relação ao futuro — disse o atacante.
Rashford acredita que sua transferência para o clube espanhol também beneficiará seu desempenho pela seleção inglesa. Na última Data Fifa, o jogador que ajudou a Inglaterra a garantir vaga à Copa do Mundo do próximo ano
— Acredito que a Inglaterra também verá minha melhor versão após chegar ao Barça. Ainda é cedo, mas quando alcançar meu máximo potencial, serei minha melhor versão — comentou o jogador.
A adaptação de Rashford tem ocorrido na cidade de Barcelona, onde o atacante vive seus primeiros meses após a transferência. Ele tem atuado principalmente no Camp Nou, estádio do Barcelona, durante as partidas da equipe em LaLiga. O atacante reconhece que ainda pode melhorar seu rendimento.
— Estou muito contente por ser o máximo goleador e assistente do Barça neste momento, mas sei que ainda posso fazer muito melhor — afirmou.
Próximo jogo do Barcelona
O Barcelona encara o Girona, no sábado (18), às 11h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP), pela nona rodada de La Liga. Na classificação, o Barça ocupa a segunda colocação, com 19 pontos, dois atrás do líder Real Madrid.
