Entenda e saiba valores da parceria entre Fórmula 1 e Apple

A Fórmula 1 acertou uma parceria de cinco anos com a Apple. O objetivo é fazer da companhia multinacional a nova detentora dos direitos de transmissão da principal categoria do automobilismo. Mas isso nos Estados Unidos. Transmissão exclusiva no país da América do Norte. De acordo com o site da BBC, o acordo foi fechado em US$ 750 milhões e é válido a partir do ano que vem. Na conversão atual, R$ 4 bilhões.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Pelo acordo, O F1 TV Premium continuará disponível nos EUA via assinatura da A Apple TV, mas também serão exibidos todos os treinos livres, classificatórios, sessões sprint e Grandes Prêmios. Está prevista maior divulgação da categoria em outros aplicativos da Apple como News, Maps, Music, Sports e Fitness+.

- Esta é uma parceria incrivelmente empolgante tanto para a Fórmula 1 quanto para a Apple, que garantirá que possamos continuar maximizando nosso potencial de crescimento nos EUA com o conteúdo certo e canais de distribuição inovadores” - afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1.

continua após a publicidade

O vice-presidente sênior de serviços da Apple, Eddy Cue, também celebrou:

- O ano de 2026 marca uma nova era transformadora para a Fórmula 1, com novas equipes, novas regulamentações e carros e com os melhores pilotos do mundo. Esperamos oferecer uma cobertura premium e inovadora, focada nos fãs, de uma forma que somente a Apple pode proporcionar - destacou.

Filme

De acordo com o site da categoria, o acordo vem na esteira do sucesso de "F1 - o filme". Segundo a publicação, já foram arrecadados, até o momento, quase US$ 630 milhões. R$ 3,4 bilhões.

continua após a publicidade

O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 se aproxima. Está marcado para o mês que vem, e as empresas que participam da economia do evento se movimentam. O camarote da Soccer Hospitality, empresa especializada em hospitalidade esportiva e espaços premium no país, anunciou a criação do Terrace 1. E com experiências a valores que chegam a R$ 480 mil.