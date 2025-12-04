Cruzeiro anuncia troca de patrocinador máster durante jogo contra o Botafogo

No intervalo do jogo contra o Botafogo na noite desta quinta-feira (4), no Mineirão, o Cruzeiro divulgou em suas redes sociais o novo patrocinador máster para a temporada de 2026.

O anúncio foi feito com um vídeo em que Pedro Lourenço participa de uma ligação com o narrador e apresentador Galvão Bueno.

- Galvão, vai mudar! Estou ligando para você saber em primeira mão. Em 2026, nosso patrocinador máster é Betnacional - disse o dono da Saf do Cruzeiro.

Anúncio inovador do Cruzeiro

Na segunda etapa, os jogadores da Raposa já voltaram dos vestiários com o uniforme com o novo patrocinador. Em cinco minutos, o primeiro gol saiu, em contra-ataque puxado por Sinisterra, que terminou com gol de Matheus Pereira.

Tanto a antiga patrocinadora máster, Betfair, quanto a nova, Betnacional, são da Flutter Brazil. A mudança faz parte de uma estratégia comercial de crescimento no Brasil. A troca se manterá nos últimos jogos do Cabuloso na temporada.

Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro na temporada (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Em nota publicada no site do clube, o Cruzeiro destacou que se trata de uma ação "sem precedentes no esporte brasileiro". No texto divulgado, o Head of Brand Experience da Flutter Brazil, Jorge Peixoto, desatacou a nova parceria.

- Acreditamos muito no potencial das duas marcas no Brasil. A Betfair construiu uma história marcada por ativações importantes e impacto positivo que geram ótimas repercussões na mídia e com o torcedor, e agora a Betnacional chega para aprofundar esse relacionamento com um olhar ainda mais local. A Betfair seguirá com sua excelência global enquanto a Betnacional carrega a identidade e o sentimento do torcedor brasileiro. Estamos muito confiantes que esta transição fortalecerá ainda mais nossa presença e entregará uma experiência ainda mais autêntica ao torcedor - afirmou Jorge Peixoto.