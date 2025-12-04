A ESPN alcançou mais de 1,7 milhão de pessoas com a transmissão da final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, resultado que representa um crescimento de 2% em comparação à decisão do ano passado, disputada entre Botafogo e Atlético-MG.

continua após a publicidade

A ESPN liderou a TV por assinatura com ampla vantagem, registrando audiência 765% superior à do segundo colocado no horário.

Além dos números expressivos, a decisão contou com uma operação especial em Lima. Mais de 90 profissionais foram enviados ao Peru e mais de 30 horas de programação ao vivo foram produzidas ao longo da semana, incluindo transmissões, reportagens, análises e cobertura completa dos finalistas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Flamengo campeão

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

continua após a publicidade

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.