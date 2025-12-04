menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Audiência da decisão entre Palmeiras e Flamengo supera final de 2024

Confronto decisivo impulsiona audiência e amplia vantagem da emissora

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
23:22
Danilo comemora gol para o Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras
imagem cameraDanilo comemora gol para o Flamengo na final da Libertadores com o Palmeiras (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A ESPN alcançou mais de 1,7 milhão de pessoas com a transmissão da final da Libertadores 2025 entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, resultado que representa um crescimento de 2% em comparação à decisão do ano passado, disputada entre Botafogo e Atlético-MG.

continua após a publicidade

A ESPN liderou a TV por assinatura com ampla vantagem, registrando audiência 765% superior à do segundo colocado no horário.

Além dos números expressivos, a decisão contou com uma operação especial em Lima. Mais de 90 profissionais foram enviados ao Peru e mais de 30 horas de programação ao vivo foram produzidas ao longo da semana, incluindo transmissões, reportagens, análises e cobertura completa dos finalistas.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico
Filipe Luís conquistou mais uma Libertadores pelo Flamengo, agora como técnico (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

Flamengo campeão

Em campo, a decisão da Libertadores de 2025 foi marcada pela disputa física. Com poucas chances de gols para ambos os lados, a equipe de Filipe Luís se tornou campeã pela vitória de 1 a 0, com gol de Danilo. O zagueiro balançou as redes aos 67 minutos, ao subir mais alto que a defesa alviverde em uma cobrança de escanteio.

continua após a publicidade

Com a conquista, o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores. As conquistas passadas aconteceram em 1981, 2019 e 2022. Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Santos seguem com três títulos do principal torneio da América do Sul.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias