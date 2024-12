Relembre quando BAP chamou antigo presidente do Flamengo de ‘burro com iniciativa’

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, venceu a eleição presidencial do Flamengo, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Com vida política ativa no clube desde 2009, o novo presidente é conhecido por declarações fortes. Inclusive, fez duras críticas à gestão de Eduardo Bandeira de Mello.

BAP era o vice-presidente de marketing do Flamengo em 2013 e permaneceu no clube até o início de 2015 após racha com Bandeira de Mello. Na eleição seguinte, apoiou o grupo de Rodolfo Landim e Wallim Vasconcellos, mas viu Bandeira ser reeleito no fim de 2015 para comandar o clube até 2018.

Em outubro de 2015, faltando pouco menos de um mês e meio para o pleito, o clima eleitoral no Flamengo começou a ficar acirrado à época. Em entrevista ao blog "Ser Flamengo", o atual presidente revelou os motivos do racha da Chapa Azul e classificou Bandeira como sendo um "burro com iniciativa".

- Por que não queríamos que o Eduardo (Bandeira) não fosse a reunião? Porque ficamos sabendo que a Ferj iria apresentar um programa de sócio-torcedor dela. Isso não estava na pauta. E soubemos que eles queriam fazer isso. Quem é que torce pela Federação do Rio? Federação não ajuda o Flamengo em nada. Não cabia ao Eduardo ir para dar quórum numa reunião dessa. E a Ferj queria arbitrar preços dos ingressos. No meio disso, nosso presidente aceita fazer acordo de preço de ingressos num jogo contra o Barra Mansa, no Maracanã. Sendo que o grupo, por unanimidade, tinha decidido em não ir à reunião do arbitral nem fazer acordo de preços com a Federação. Ele fez diferente do que foi combinado. Uma das piores que temos na vida é burro com iniciativa. Burro com iniciativa. Ele quebra você – disse Bap.

Eleições Flamengo: confusão na sede

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, é eleito presidente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Nos minutos finais da eleição deste ano, houve uma confusão entre apoiadores da chapa 1, de BAP, e a chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores das chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores prostestou e defendeu o direito de acompanhar a apuração, enquanto sócios batiam nas portas do local.

Veja o resultado de cada urna

1ª

BAP: 211

MGM: 43

DUNSHEE: 135

2ª

BAP: 231

MGM: 43

DUNSHEE: 138

3ª

BAP: 190

MGM: 37

DUNSHEE: 117

4ª

BAP: 153

MGM: 30

DUNSHEE: 77

5ª

BAP: 126

MGM: 31

DUNSHEE: 124

6ª

BAP: 182

MGM: 26

DUNSHEE: 100

7ª

BAP: 187

MGM: 42

DUNSHEE: 132

8ª

BAP: 129

MGM: 24

DUNSHEE: 99

9ª

BAP: 206

MGM: 53

DUNSHEE: 111

10ª

BAP: 112

MGM: 33

DUNSHEE: 128

Urna de Papel

BAP: 4

MGM: 1

DUNSHEE: 5

NÚMEROS TOTAIS

Votantes: 3.272

Brancos: 5

Nulos: 7

Chapa 1: 1.731

Chapa 2: 363

Chapa 3: 1.166