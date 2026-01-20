Vini Jr iguala marca de Xavi e Toni Kroos na Champions League

Com dois passes para gols na vitória do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Monaco, Vini Jr igualou a marca de assistências de Xavi e Kroos na Champions League. O atacante brasileiro serviu seus companheiros 31 vezes na principal competição da Europa.

Com isso, Vini Jr está entre os 10 maiores assistentes na história da Champions League, mas tem tudo para subir no ranking ainda na atual temporada. O camisa sete tem um passe a menos para gols de seus companheiros em relação a Raúl, que foi um dos jogadores mais importantes do Real Madrid.

Na Champions League, Vini Jr igualou a quantidade de assistências de Cristiano Ronaldo com a camisa do Real Madrid. Além disso, o atacante ficou com um passe para gol a mais em relação a Karim Benzema com o uniforme merengue.

O brasileiro com mais assistências na história da Champions League é Neymar, que deu 37 passes para gols de seus companheiros no período em que vestiu as camisas de Barcelona e PSG. Vini Jr tem condição de ultrapassar o atual jogador do Santos nos próximos jogos ou temporadas.

Vini Jr persegue marca de Cristiano Ronaldo na Champions League

Neste momento, Vini Jr persegue a marca de 50 assistências de Cristiano Ronaldo na Champions League, uma vez que o português lidera o ranking neste quesito. Ryan Giggs ocupa o 2º lugar com 46 passes para gols, enquanto Lionel Messi é o 3º maior garçom da competição com 45.

