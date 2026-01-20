Após grande atuação, Vini Jr desabafa: 'Os últimos dias foram difíceis'

Vivendo momentos de crise e em má fase, Vini Jr pôde deixar tudo isso para trás em uma atuação mágica na goleada do Real Madrid por 6 a 1 sobre o Monaco. Alvo de vaias em jogos recentes, o brasileiro – que marcou um gol e deu duas assistências – deu entrevista à Movistar+ após o duelo e afirmou que os últimos dias foram difíceis.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após a demissão de Xabi Alonso, a eliminação do Real Madrid na Copa do Rei e o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, Vini Jr passou a ser tratado como um dos vilões pela torcida merengue. Entretanto, o jogador encontrou redenção com uma grande atuação na Champions League e, no pós-jogo, desabafou sobre o momento vivido.

continua após a publicidade

– Os últimos dias foram difíceis por causa das vaias. Estou sempre sob os holofotes e não quero estar por causa de coisas fora de campo. Quero ser lembrado pelo que fiz por este clube. Tenho que dar tudo de mim todos os dias. Tento dar tudo por esta camisa e por um clube que me deu tanto – afirmou o camisa 7.

Desde os primeiros minutos, Vini Jr assumiu protagonismo ofensivo, participando ativamente da construção das jogadas e sendo decisivo nas ações de ataque. A fluidez do Real Madrid favoreceu o brasileiro, que teve liberdade para circular, receber a bola com frequência e explorar os duelos individuais.

continua após a publicidade

O atacante explicou que se sente mais confortável quando a equipe adota um estilo mais dinâmico, com circulação rápida da bola e presença ofensiva constante. Esse cenário, segundo ele, potencializa suas principais virtudes e facilita a tomada de decisões no terço final.

– Começamos muito concentrados, movimentando a bola de um lado para o outro. Assim, consigo ter bastante contato com a bola, e isso é o melhor para mim – disse Vini Jr.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Sobre o gol marcado, o brasileiro afirmou que a jogada representou a retirada de um peso das costas. Após distribuir duas assistências e participar diretamente do gol contra de Kehrer, o atacante sentia que faltava apenas balançar as redes. Segundo ele, tanto os companheiros quanto a comissão técnica demonstravam esse desejo.

– Foi um momento realmente lindo. Eu tinha dado muitas assistências e todos me diziam que eu tinha que marcar. Somos uma família. Com a confiança dos meus companheiros e dando o nosso melhor, vamos conquistar muitas coisas nesta temporada – finalizou o camisa 7.

Vini Jr desabafa sobre momento difícil no Real Madrid

Além da atuação em campo, Vini Jr voltou a abordar o período conturbado vivido recentemente no clube. As polêmicas extracampo, como a saída de Xabi Alonso, a derrota em final para o Barcelona e a eliminação na Copa do Rei, teriam contribuído para o desgaste emocional do jogador.

– Jogar no maior clube do mundo é muito complicado; as exigências são extremamente altas. Eu também sou humano. Não quero ser vaiado em casa, onde me sinto muito à vontade. Nos últimos jogos, não me senti à vontade porque, cada vez que fazia algo errado, era vaiado. Conheço o meu potencial, sei até onde posso chegar. Estou aqui para continuar melhorando e sempre lutar por este clube.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Vini Jr também afirmou que sempre manteve o comprometimento máximo com o Real Madrid, rebatendo qualquer questionamento sobre entrega em campo. Além disso, o brasileiro comentou a situação contratual e demonstrou confiança na diretoria do clube.

– Nem sempre estarei no meu melhor tecnicamente, mas sempre dei tudo de mim. Se outros não estão marcando gols, tento dar assistências; se tenho que defender, tento defender. Tenho mais um ano de contrato. Confio no presidente, ele confia em mim e não há pressa.

Com dois passes para gol na vitória por 6 a 1 sobre o Monaco, Vini Jr igualou a marca de assistências de Xavi e Toni Kroos na Champions League. O atacante chegou a 31 assistências na principal competição de clubes da Europa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial